Dani Fernández habla de su separación de Auryn: "¿Cómo te dices a ti mismo que ya no importas para otra gente?"

Dani Fernández ha visitado El Hormiguero en pleno éxito musical. Como llevaba 10 años sin ir, primera visita que hizo cuando pertenecía a Auryn, Pablo Motos ha querido repasar cómo fue el final del grupo, sobre todo a nivel de fama.

"Te cuesta mucho a nivel psicológico. Empecé a hacer conciertos en salas para 100, 50 personas, y me hizo descubrir lo que soy ahora mismo", ha expresado el cantante. Esa etapa le ayudó a pulirse como artista: "Pude corregir muchos errores, hoy considero que como músico y persona soy mucho mejor".

Sin embargo, psicológicamente fue mucho esfuerzo: "Para ti es complicado aceptarlo, porque pasas de tener mucho éxito a no importar tanto. ¿Cómo te dices a ti mismo que ya no importas para otra gente? Con los amigos y la familia que tengo me fui dando cuenta de que para mi lo más importante era saber el camino que quería seguir".

Para remontar se rodeó de gente que le comprendía, pero también hacer "terapia". "Afronté que era una nueva realidad y volví a saber a dónde quería yo ir", ha insistido Fernández.

"En Auryn no tenía ni idea de inglés. Cantaba en inglés pero no tenía ni idea", ha contado como curiosidad. De ahí pasó a querer hacer canciones en su idioma. Sin embargo, todo ese cambio también en la actitud de la gente no le supuso un gran disgusto: "No le tengo rencor a la etapa después de Auryn, en la vida la gente se mueve por intereses".

Con 25 años él ya tenía un trabajo, una hipoteca y un coche que pagar. "A esa edad no se está preparado para afrontar todo", ha reconocido. En cuanto al dinero que tenía en aquella época, se ha sincerado: "No me llegué a arruinar, pero un año antes de dejar Auryn me compré un piso. Tuve que pedirle a mi padre dinero para comprarme un amplificador... Nunca he sido un tío de derrochar dinero pero con 23 y 24 años tenía más dinero que mis amigos a esa edad y tienes que aprender".

¿Cómo es su relación ahora con el resto de miembros?

Por esta misma línea, Dani Fernández ha explicado que mantiene muy buen recuerdo de la banda y de sus compañeros, a los que les tiene mucho cariño pese a los roces o discrepancias que pudieron ocurrir. "A día de hoy, si me preguntas qué relación tengo con ellos, hay algunos con los que me puedo cruzar más y a otros a los que he perdido la pista", se ha sincerado.

Pese al tiempo que ha pasado, cuando se ha cruzado con algún compañero se ha notado ese pasado en común. "Es una relación tóxica porque éramos muy jóvenes y no sabíamos afrontarlo. Quiero recordarlos de la mejor forma, y pro eso no tengo ningún rencor por algunas decisiones que se tomaron", ha reflexionado en El Hormiguero.