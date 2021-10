"¿Por qué te crees que mi novia tiene 15 años menos? Dani Mateo bromea sobre su relación con Yasmina Paiman

Dani Mateo ha sorprendido en Zapeando hablando de su novia. El presentador, que suele mostrarse muy discreto con respecto a su vida privada, ha bromeado sobre la diferencia de edad que hay entre ambos.

Ha sido en la sección Preguntas heavies de Thais Villas, cuando un espectador le ha preguntado a la periodista: "¿Cuál de tus compañeros crees que va a acabar sus días solo?". El primero al que ha descartado Thais ha sido precisamente a Dani Mateo: "Es un señor que pone diésel en el coche de gasolina, este señor tiene que tener atención 24 horas".

A lo que el presentador ha respondido muy divertido: "Claro, ¿por qué crees que mi novia tiene 15 años menos? Le estoy enseñando a diferenciar pañales. Me ha comprado un móvil con los números más grandes. Y solo tengo tres números: el taller, su número y una señora que me cuida por las tardes".

Yasmina Paiman, la novia de Dani Mateo

Dani Mateo mantiene una relación desde hace cinco años con Yasmina Paiman, una joven modelo que ha estudiado Literatura Contemporánea. De nacionalidad rusa, Yasmina empezó a trabajar con 19 años en la agencia Uno Models.

Al igual que Dani, Yasmina siempre ha sido muy discreta en cuanto a su vida sentimental, aunque eso no impide que comparta tiernas imágenes junto al catalán en redes sociales. Además, cuando Dani Mateo se convirtió en el centro de la polémica por sonarse con una bandera de España en 2018, la joven publicó un post en sus redes sociales pidiendo respeto hacia ella.

"Me he visto afectada en cuanto a comentarios negativos que se me han hecho por las diferentes redes como Twitter o Instagram por el hecho de ser su novia y subí un post pidiendo por favor respeto, ya que yo no he hecho nada. Aunque realmente pensaba que iba a ser peor, que me iba a afectar en otros ámbitos como en el trabajo. También es verdad que todos esos comentarios malos han sido de una pequeña minoría", explicó en una entrevista para Comunic@ndo.