El pique de Eva Soriano con el jurado de 'El Desafío': "Hay una persecución hacia mí por parte de Santiago Segura"

Eva Soriano es una de las concursantes más competitivas de El Desafío 6. La presentadora de Cuerpos especiales no oculta que le hierve la sangre con cada prueba, y que la puntuación que le da el jurado semana tras semana es lo más importante para la cómica.

Ella tiene claro que quiere ganar, pero parece que Pilar Rubio, Santiago Segura y Juan del Val no se lo están poniendo fácil. Y es habitual ver a la catalana enfadada con sus notas cada programa.

Un pique que comenzó todo

Eva Soriano siempre tiene un 'pero', y el más reseñable es el de la gala 3, en la que recibió un 5 por cada miembro del jurado pese a haber maniobrado con dos coches en vez de solo uno —según estaba pactado en un inicio—.

Santiago Segura trató de justificarse asegurando que a ellos les dolió darle esos puntos, a lo que Eva Soriano respondió mostrando de nuevo su desacuerdo. "No me habéis dado ni uno un solo 6. No rozo ni un 7 cuando he estado a punto de morir dos veces, he sacado dos coches", recordó con frustración.

La competitividad de Eva, reflejada en Cuerpos especiales

José Yélamo visitó Cuerpos especiales en enero, y aprovechó para hablar de El Desafío junto a su compañera Eva Soriano. "Yo solo tengo ganas de que se termine la edición para poder hacer un día El Desafío: la rajada final. Juntarnos todos y hablar de lo que significó", expresó la humorista.

"Me pillé un buen cabreo con el jurado y yo creo que no me equivoqué", contó la presentadora sobre aquella gala 3 en la que recibió 15 puntos.

Su postura continúa meses después de aquellas grabaciones y ahora no tiene problemas en asegurar que volvería a grabar El Desafío, pero con una petición: "Si cambian el jurado sí".

"Cómo no le voy a coger manía a Santiago [Segura]. Yo creo que se tienen que ver las diferentes galas porque, evidentemente, hay una persecución hacia mi persona por parte de Santiago Segura", adelantó la presentadora, que tiene claro que ella quería ganar El Desafío.