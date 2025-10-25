David Bisbal rememora su casting para 'OT': "Lo que vino después superó todo lo imaginado"

David Bisbal es uno de los artistas españoles más conocido fuera de nuestras fronteras. Himnos como Ave María, Mi princesa, Dígale o Bulería han marcado la historia de la música española de inicios del siglo XXI... y todo empezó en un programa de televisión.

Así lo ha rememorado el propio artista este viernes 24 de octubre en sus redes sociales, donde ha publicado un vídeo de su casting para la primera edición de Operación Triunfo 2001, en cuyas audiciones demostró su talento con canciones como O tú o ninguna, de Luis Miguel, o la versión en español de Livin' la Vida Loca, de Ricky Martin. Al final del programa, el artista quedó el segundo clasificado, solo por detrás de Rosa López.

"Gracias por mandarme este material de mi casting completo", ha empezado diciendo David Bisbal en Instagram. "Tenía muchas ganas de tener el vídeo de aquella prueba con la que logré entrar en Operación Triunfo y poder compartirlo. En aquel momento trabajaba con la Orquesta Expresiones, estaba en mi cuarta temporada, y el año era 2001".

"A medida que fui superando las pruebas, la ilusión fue creciendo…"

El cantante ha desvelado que su deseo por vivir de su pasión era mayúscula: "Mi sueño de poder grabar un disco y dedicarme por completo a la música era tan grande, que prácticamente vivía solo para eso: trabajaba y soñaba".

"A medida que fui superando las pruebas, la ilusión fue creciendo…", ha seguido diciendo sobre el casting. "Tuve que dejar la orquesta, y lo que vino después del programa superó todo lo que había imaginado. A partir de ahí, algunos ya conocéis toda la historia".

Una historia que David Bisbal sigue escribiendo. Su último álbum, Todo es posible en Navidad (2024), sale de gira este año con las entradas agotadas en Almería, Sevilla y Madrid. Para otras ciudades como Barcelona o Valencia aún quedan entradas.