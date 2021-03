Las gafas de Álex: el vídeo de Bustamante llorando en 'OT 1' que todo el mundo recuerda

Álex Casademunt y David Bustamente fueron una de las grandes parejas de OT 1 (con permiso de David Bisbal y Chenoa). Se hicieron amigos y la expulsión del primero dejó roto al segundo. Bustamente no paró de llorar cuando esa noche volvió a entrar en la Academia y, más aún, cuando se encontró con las gafas de su amigo.

"Mira, se dejó las gafas el cabrón", le dijo a Nina entre lágrimas. "Si se las dejó aquí será por algo. Déjamelas, se las guardo y mañana se las doy yo", se escucha en el vídeo que volvió a salir a la luz 15 años más tarde en OT: El reencuentro. En el programa emitido en 2016 se reveló que no devolvió las gafas a Álex, como le dijo a Nina, y se las guardó como recuerdo de su amigo.

"Lo primero que me dijo al salir fue 'Invítame a una comida y devuélveme las gafas, cabrón", contó Bustamante sobre su reencuentro

No se las había dejado como recuerdo para Busta, dijo Álex. De hecho las quería de vuelta porque era un modelo bastante actual (en aquella época) y le había costado bastante dinero, reveló entre risas a Àngel Llàcer.

Aquellas gafas son una anécdota de su amistad, que vuelve al recuerdo de muchos tras la inesperada muerte de Álex Casademunt en un accidente de coche.

El último adiós de David Bustamante

La muerte de Álex ha dejado roto de dolor a Bustamente, más aún porque en los últimos meses la amistad había estado salpicada por una polémica entorno a la canción Dos hombres y un destino. El tema que los unió en los escenarios tras OT fue el motivo de de su desencuentro.

"¡No es Justo! No puedo... ¿Por qué? ¡Que alguien me diga que es mentira! ¡Habíamos quedado, teníamos planes! Tocado y hundido... Te quiero hermano... 💔DEP", escribió el cántabro tras conocer la noticia de la muerte queriendo dejar claro que la situación entre ambos se había solucionado.

La polémica de Dos hombres y un destino

El mediático desencuentro surgió cuando a finales de enero Bustamante publicó una nueva versión del tema Dos hombres y un destino sin contar con Álex. Hizo su versión en solitario de la canción que cantaban a dúo para el disco celebración de su 20º aniversario en la música. No estaba su amigo pero el videoclip era un clon del de 2001. Esta es la versión 2021:

Y esta la versión 2001:

Los fans del dúo no dudaron en mostrar su enfado en Twitter después de la publicación de Bustamante y Álex reveló días después que no sabía nada del lanzamiento:" Ya que todo el mundo me lo pregunta, no sabía absolutamente nada... ,Es una gran canción y me alegro que suene de nuevo.. Pero un mensaje tampoco hubiera hecho daño... Jajaja muchos éxitos". Fue su última publicación en la red social.

Un mes después, a juzgar por la publicación de David Bustamante en Instagram, la polémica ya se había resuelto. Según publica el diario ABC, Álex y él mantuvieron una conversación e intentaron limar las asperezas que habían surgido. Según fuentes cercanas a ambos cantantes, "tenían planes y algún que otro proyecto entre manos".