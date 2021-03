La dieta de David Bustamante: así consiguió perder 20 kilos

David Bustamante se ha convertido en el Superman del que él mismo renegaba en aquel tema tan conocido. El cantante ha enfocado sus últimos meses en seguir una rutina de ejercicios que ya le está dando resultados. En su cuenta de Instagram comparte multitud de vídeos entrenando o practicando algún deporte.

El rey del gimnasio y los deportes

Balones medicinales, pesas, tablas de ejercicios... Su entrenador David Navarro ha conseguido que el cantante pierda 20 kilos a base de esfuerzo, entrega y sudor. En los ejercicios que comparte podemos ver cómo trabaja core, pecho, tríceps e incluso hace ejercicios con la barra de remo. Uno de los que más dificultad tiene es el de las flexiones en suspensión.

"Ha sido una lucha muy dura, todos tenemos espejo en nuestras casas", decía Bustamante en 'El show de Bertín' de Canal Sur. Sin embargo, gracias a su entrega y sacrificio, el trabajo ha dado resultados y ahora está enganchado a practicar cuantos más deportes, mejor.

Pádel con amigos, tenis... A Bustamante le encantan las endorfinas que se liberan cuando practicamos deporte, solo hay que ver la cara de pasión y esfuerzo que pone en las fotos... ¡¡Esta hecho un toro!!

Roberto Leal ha sido testigo en primera persona de este cambio físico. El cantante participó en el programa de Antena 3 El Desafío, donde tenía que superar distintas pruebas físicas. "Yo siempre llego el primero y me voy el último. Tenemos entrenadores que son especialistas en cada materia, tenemos grandes profesionales", señalaba el cantante hablando de los entrenamientos previos a las grabaciones.

Leal, que presentaba el programa, asegura que el cantante adelgazó todavía más durante los meses de grabación. "Empezamos a grabarlo el pasado mes de octubre, y llegamos a tener un conflicto porque nos pidió que le cambiáramos su foto porque no se le llegaba a reconocer. Ha adelgazado a lo largo del programa", señaló a Men's Health.

Todo un cocinillas en el confinamiento

La figura de Bustamante ya no es la misma que la que lucía a mediados de 2019, cuando su relación con la comida era tóxica. "La usaba como premio y luego me castigaba por comerla", le contó a Bertín Osborne.

Así, el cantante aprovechó los meses de confinamiento para cambiar su alimentación, mejorar sus hábitos y empezar a cocinar la comida casera de toda la vida.

Tal y como podemos comprobar en su cuenta de Instagram, Bustamante se convirtió en todo un cocinillas. Pollo a la plancha con verduras y huevo escalfado, ragú, pollo al horno, ternera con arroz blanco, crema de verduras...

Eso sí, el cantante sucumbió al postre más hecho durante la cuarentena: el bizcocho. Como todo hijo de vecino, Bustamante se puso manos a la obra y lo cierto es que el resultado no tiene mala pinta.

Un mensaje muy valioso

El cantante aprovechó su visita en El Hormiguero para hablar desde su propia experiencia y hacer una reflexión muy importante. "Llegan momentos en los que uno no se siente cómodo consigo mismo y todo tiene un por qué. A la gente no hace falta decirle si esta gordo, si esta demasiado flaco... Todos tenemos espejos en casa. No le digas si ha engordado, si ha cambiado... Pregúntale 'como estás'", dijo.