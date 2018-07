David Moreno imita a la perfección 37 voces de famosos como Shakira, Antonio Orozco, Serrat o Miguel Bosé

David Moreno , un actor y humorista catalán, ha publicado un vídeo donde demuestra su talento imitando a voces tan dispares como Shakira , Serrat , Antonio Orozco o David Bisbal en un divertido vídeo en el que concentra 32 voces en poco más de 4 minutos . El motivo de este vídeo es poder aspirar a la edición de anónimos de Tu Cara Me Suena ¿Lo conseguirá?

Antena 3 está preparando Tu Cara No Me Suena Todavía, la versión de anónimos de su exitoso programa Tu Cara Me Suena. Tal como funciona en el formato original, diferentes concursantes anónimos competirán entre sí haciendo imitaciones de famosos.

David Moreno, un actor y humorista catalán, ha publicado su propio vídeo para aspirar a ser uno de los participantes de esta nueva versión del programa. En poco más de 4 minutos demuestra su sentido del humor y su talento imitando a artistas como Estopa, Dani Martín, Shakira, Miguel Bosé, Louis Amstrong, Macaco, Melendi o Antonio Orozco; e incluso se atreve con otros personajes famosos como Pablo Escobar, Torrente o Boris Izaguirre.

¡Viendo este vídeo estamos seguros de que si David Moreno entra finalmente en el programa no nos vamos a aburrir! Aunque en esta ocasión la mecánica del concurso será un poco distinta a lo que estamos acostumbrados. Cada gala contará con 10 participantes diferentes que podrán elegir el artista y la canción que desean interpretar. El jurado elegirá a sus 4 favoritos para que el público determine quién será el ganador de esa gala mediante sus votaciones. El ganador de cada gala pasará directamente a una final en el que se escogerá al ganador definitivo de Tu Cara No Me Suena Todavía.