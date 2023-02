David Muñoz (Estopa) reivindica la ayuda psiquiátrica: "Me he medicado porque lloraba por todo"

Los hermanos David y Jose Muñoz, o lo que es lo mismo, Estopa, han sido los protagonistas de la última entrega de Lo de Évole, esta vez titulada David, Jose y Jordi.

Sin duda, uno de los programas más entrañables donde han compartido una charla entre amigos mientras iban de viaje en coche, sin más pretensiones que hablar de sus propias vidas.

Durante la primera parada para comer, mientras hablaban de hacerse mayores, David explicaba que ahora entendía por qué veía a sus abuelas tomando tantas pastillas al día.

"Yo de un tiempo a esta parte tuve que tomar pastillas para dormir", ha confesado el mayor de los hermanos. "Al principio, cuando empiezas en esto del negocio de la música, estás tan feliz que no sufres nada. Ahora eres más consciente, y te pones más nervioso", ha añadido Jose.

"Yo he estado en el puto pozo", se ha sincerado Évole: "De los 40 a los 45 estuve muy sufridor. Por miedo a qué, o a perder qué. pero muy mal".

Cuando David le ha dado la razón, Jordi le ha preguntado si ha tenido que medicarse para algo más que para dormir. "He tenido que medicarme, si. He tenido que ir a un psiquiatra", ha empezado explicando David.

"Estaba muy sensible. Veía una película y lloraba. Veía un atardecer y lloraba porque me parecía bonito. En esa época, cuando me despertaba y pensaba 'joder, otro día'. Y me despertaba demasiado pronto, que yo nunca me despierto pronto", ha añadido, a lo que Évole ha respondido "Yo me he despertado y me he puesto a llorar".

Por su parte, Jose ha confesado que si que ha tenido problemas de ansiedad pero nunca se ha tenido que medicar. Aunque sí que ha reconocido que ha ido al psiquiatra, al que llama "el médico familiar" porque va toda la familia al mismo, desde que empezó a ir su madre por primera vez.