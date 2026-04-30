Ni una ni dos: Lady Gaga canta tres canciones inéditas en 'El diablo viste de Prada 2'

El diablo viste de Prada 2 llega este 30 de abril. Los fans de la ya saga protagonizada por Meryl Streep y Anne Hathaway ya pueden disfrutar de la esperada película en la gran pantalla.

Durante estas últimas semanas ha habido un gran despliegue de promoción del filme, en el que Lady Gaga tiene más peso del que se pensaba en un primer momento. La artista lanzó con Doechii Runway, canción original de la película, pero además los rumores apuntaban a que la artista saldría también en pantalla.

Y tal y como se filtró, Lady Gaga pone voz a una balada que suena en los créditos de la producción. Pero lo más sorprendente no es que la estrella del pop tenga un papel en la película, ni que ponga voz a dos canciones del filme, sino que también cante un tercer tema para El diablo viste de Prada 2.

De hecho, son muchos hits pop los que aparecen a lo largo de la cinta a cargo de artistas femeninas como Dua Lipa, Olivia Dean y Sienna Spiro. Y en el caso de Lady Gaga, ella está detrás de tres temas originales para la película.

Se trata de la ya conocida Runway y Shape of a woman y Glamorous life, canciones exclusivas para El diablo viste de Prada 2. Por tanto, Lady Gaga es una de las protagonistas indiscutibles de la esperada secuela.

Lista completa de canciones de El diablo viste de Prada 2