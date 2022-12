Drew Barrymore rompe su celibato autoimpuesto en 2016 y anuncia que está saliendo con alguien

Drew Barrymore reveló que desde su divorcio de Will Kopelman en 2016 no había estado con nadie. Después de muchos años, la actriz ha roto su celibato y ha anunciado que está viendo a alguien.

Drew Barrymore ha contado en varias ocasiones que no tiene sexo desde el 2016 cuando se divorció de Will Kopelman, sin embargo, parece que esta etapa de celibato ha llegado a su fin porque la actriz ha reconocido durante una entrevista con Whoopi Goldberg en su propio programa The Drew Barrymore Show, que está viendo a alguien.

"La última vez que estuviste aquí, ambas éramos solteras. No estabas saliendo. ¿Estás saliendo ahora?", le ha preguntado a Whoopi y después ha confesado que ella "sí está saliendo con alguien". Sin embargo, no ha querido revelar la identidad de la persona que le ha robado el corazón.

"Debido a que habían pasado tantos años, comencé a preocuparme un poco, como si me dijera: 'soy demasiado buena para estar sola'", ha añadido.

Por su parte, la actriz de El color púrpura ha desvelado que ella no quiere estar con nadie "ni ahora ni nunca". Aunque esto no frenó a Drew para contarle algunos trucos de seducción que tiene: "Tal vez un choque y fuga es una mejor manera de hacerlo, por ahora, hasta que te digas a ti misma: 'Ahora realmente quiero que alguien sea parte de esto"

"En este momento, puede que eso no sea lo que estás buscando, y probablemente por eso te va bien", ha concluido.

Will Kopelman y Drew Barrymore // Getty Images

Los motivos por los que Drew Barrymore no tenía sexo

En un post de su blog, la actriz contó todas sus experiencias y los motivos de seguir un celibato. Indicó que cuando era joven "no tuvo padres modelo a seguir" y en ese momento buscaba "compañía, validación, excitación, placer, hedonismo, diversión y aventuras".

"Después de dos hijos y una separación de su padre que me ha hecho cautelosa, he tenido el placer de cambiar mi enfoque cuando se trata de amor por mí y mis dos hijas. Sé que no incluye a un hombre ni lo tiene para rato", afirmó.

"¿Cómo criamos a las niñas para que sean apropiadas y empoderadas y se amen a sí mismas y se den cuenta de que vivimos en una época en la que las imágenes y los mensajes que verán también contradirán lo que he llegado a creer? ¡La intimidad es algo que te hace sentir bien contigo mismo!", recalcó

Para terminar, la actriz recordó que ojalá hubiera tenido ahora "la castidad y la consideración que tiene ahora sobre la intimidad" que tiene. "Cuando eres selectivo y ves el sexo como una expresión de amor y no como el amor en sí mismo... bueno, estoy tan contenta de estar aquí ahora en mi vida", concluyó.