Dulceida y Alba Paul pensaban ser madres antes de romper: “Se iba a quedar embarazada Aída”

En su visita a Las Uñas, Alba Paul y Sindy Takanashi han hablado sobre muchos temas de la vida de la influencer, principalmente sobre su condición sexual y entre ellos la maternidad como mujer lesbiana.

La influencer ha reconocido que hubo un momento en el que sí quiso ser madre y que actualmente también le gustaría, pero ahora mismo debido a su situación no es algo que esté entre sus planes.

“Tenían pensado ser madre, pero ahora no tengo interés en ser madre soltera”, ha recalcado alba, además de señalar que ahora tiene proyectos entre manos que no le permiten serlo, además de no tener pareja. “Ahora me centro en mi en mis cosas en mis empresas", aunque también ha apuntado que "Si sale, sale”.

Sindy ha mencionado que cuando estaba con Dulceida pensaban ser madres. Alba ha afirmado y le ha contado que cuando eran pareja tenían pensamiento de ser madres través del método ropa, es decir, una pone los óvulos y la otra el vientre.

“Se iba a quedar embarazada Aída” ha revelado la empresaria, señalando que ella quiere ser madre pero que nunca se le ha encendido el reloj biológico. “No tengo instinto materno y Aída sí, lo hablamos y dijimos que seria así y lo tendría ella”, ha explicado.