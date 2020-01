La dura crítica de Danna Paola a un concursante de 'La Academia' que recuerda a su personaje en 'Élite'

Como si de Risto Mejide en Operación Triunfo se tratase, la actriz Danna Paola ha protagonizado una de las primeras polémicas del año. La cantante forma parte del jurado de 'La Academia', un talent show musical mexicano muy parecido a nuestro OT. Uno de los alumnos no se tomó nada bien las críticas de la joven y la llamó 'culera', una expresión latina que significa 'perezosa' y 'malintencionada'.

Así, durante la última gala del show, la actriz tuvo que valorar la actuación de ese mismo concursante. "Es lo mejor que te he visto hacer. Me ha encantado, eres un artista redondo, eres alguien que ha sido disciplinado, le has hecho caso a tus maestros", le dijo.

Sin embargo, su tono cambió radicalmente cuando quiso reprender al joven por haber hablado de ella dentro de La Academia. "¿Así no soy culera contigo? ¿Crees que no escucho lo que han dicho de mi tú y Francely en la academia?", comenzaba.

"Es una falta de respeto insultar así a una mujer. Si te refieres así a mí porque no te gustan mis críticas, no quiero imaginar cómo te expresas de otra mujer. Yo estoy en esta silla, no para verme bonita, estoy porque llevo 20 años de carrera en esto y nunca le he faltado al respeto a nadie", dijo.

"No vengo a ser tu amiga. Si te caigo bien o te caigo mal... realmente no me importa. Si lo que te importa es lo que piensen los fans de ti, entonces no te importa ninguna de nuestras críticas. ¡Qué triste por ti! No has hecho nada desde que volviste, mucha gente con tu talento podría haber ocupado tu sitio", terminó, dejando al público con la boca abierta.

El concursante, que había sido repescado tras una anterior expulsión, volvió a ser eliminado con los votos del público.