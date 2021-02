Duras críticas a Anabel Pantoja por su falso embarazo y su ecografía en directo

Anabel Pantoja accedió a realizarse una ecografía en directo para descubrir si estaba embarazada o no, algo que no ha sentado bien a la audiencia, que ha criticado el espectáculo que se ha hecho con este tema tanto por parte de la influencer como de la dirección del programa en el que colabora. Javier Cárdenas y su equipo lo hablan en Levántate y Cárdenas.

Fue una foto publicada en Instagram la que despertó los rumores de embarazo. Anabel Pantoja posaba sacando barriga junto a su novio, Omar Sánchez, que tocaba la tripa de su chica como si estuviesen esperando un bebé. Sin embargo, nada más lejos de la realidad: Anabel subió la foto para decir alto y claro que no hay que señalar a nadie por su aspecto físico. Que tenga barriga no significa que esté embarazada y la influencer lamenta que "sigamos estando en la edad de piedra con este tipo de comentarios".

A partir de ahí, se desató un auténtico huracán de humores y habladurías que el programa Sálvame no dejó pasar. La dirección del programa quiso entrar en el juego y este lunes Anabel Pantoja se sometía a un test de embarazo en directo.

El resultado de la prueba fue positivo y todos los colaboradores se apresuraron a darle la enhorabuena a la sobrina de Isabel Pantoja, que negaba la mayor y no se creía que la solución del predictor. "Lo habéis trucado", decía.

Unas horas después, la propia Anabel desmentía en su cuenta de Instagram que estuviese embarazada. Al terminar el programa, la joven compró en la farmacia dos tests diferentes porque "no se fiaba" y poco tardó en desvelar el resultado en sus stories. "No, no estoy embarazada", aseguraba con rotundidad a todos sus seguidores, zanjando el asunto.

Sin embargo, este martes el equipo de Sálvame ha continuado con el juego y ha sometido a Anabel Pantoja a una ecografía en directo, algo que ha enfadado a los espectadores del programa, que no entendían a porqué se hacía la ecografía si la propia Anabel había desmentido su estado a través de las redes sociales. "¿Pero cómo Anabel Pantoja se presta a este paripé? Si ella ya lo ha negado rotundamente en su Instagram. Luego se queja de que la llaman estafadora por sus «joyas'", decía una usuaria en Twitter. "Lo que hacen por dinero… Anabel Pantoja haciéndose una ecografía en Sálvame, en directo… Prestándose al juego de su falso embarazo", escribía otro usuario.