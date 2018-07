Emma Watson canta 'Something There' de la Bella y la Bestia

Una de las películas más esperadas en 2017 es 'La bella y la Bestia', que tendrá como protagonista a Emma Watson y poco a poco, nos vamos enterando de los detalles del 'remake'. Tras el primer tráiler y las imágenes de Emma Watson con el mítico vestido amarillo de Bella en el salón del palacio nos llega ahora el primer clip musical de la actriz británica cantando 'Something There'. En él se ve, además, a Bella sin corsé, tal y como la actriz, un icono feminista, había pedido para encarnar a la princesa Disney. En el pasado Watson habló con la revista Total Film sobre el reto que significó para ella interpretar un rol que además cantara, cosa que nunca antes había hecho. "Canto, así que es muy inesperado. Nunca antes tuve que hacer eso para un rol de película, y creo que la gente estará muy interesada en verme hacer algo tan diferente como eso", dijo entonces. "Me da un reto diferente, de verdad. Es completamente atemorizante de por sí solo". Ahora, podemos disfrutar de un adelanto de lo que veremos próximamente en la gran pantalla: