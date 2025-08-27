La emocionante despedida de Silma López a Verónica Echegui: "Por qué se tiene que ir alguien tan inspirador"

"No sé ni cómo empezar a escribir esto". Con estas palabras, la actriz Silma López inicia su carta de despedida para Verónica Echegui, quien murió el pasado domingo 24 de agosto tras enfrentarse a un cáncer durante los últimos meses.

Las dos intérpretes trabajaron juntas en la película Yo no soy esa, una comedia romántica de 2024 dirigida por María Ripoll. De allí no solo surgió una buena fusión laboral, sino también una profunda amistad. "Desde la congoja también noto el amor. Yo sé que soy alguien relativamente nuevo, pero dio la casualidad, tuve el regalo, de jugar a ser tu mejor amiga. Y tú la mía. Y eso luego se quedó. Tú te quedaste", reflexiona López a través de su perfil de Instagram.

"Cuando pienso en ti, una imagen preciosa sucede a la otra. Yo contándote que estaba embarazada, fuiste la primera, era raro lo del vino... Las dos dormidas en el futón de 90, tú con tus cascos con cable, yo embarazada sin saberlo durmiendo a pierna suelta a tu lado, los ataques de risa, incontrolables, una risa más contagiosa que la palabra contagiosa. Una risa que solo dejaba víctimas de risa a su paso… Difícil pedir seriedad, a quien le tocaba, cuando tenía que hacerlo mordiéndose los carrillos. Alguien presente", reflexiona López al enumerar sus recuerdos con Echegui.

"Dentro de mí estás llena de vida"

La intérprete define a su amiga como "una estrella" y asegura que se ha quedado "impresa" en su mente. "Así eres tú para mí. Alguien que llega y se te imprime para siempre. Alguien de quien no te olvidas. Y también en la congoja puedo ver que todos mis recuerdos a tu lado rebosan amor. Me enfado. Por qué se tiene que ir alguien tan inspirador. Tan genuino. Miro nuestros mensajes. Escucho tus notas. Miro nuestras fotos. Me pongo egoísta. Yo quiero que estés, que estés, que estés", continúa la actriz.

Silma López y Verónica Echegui | Instagram @silmalopez

"Hay tanta gente que debería morir y no lo hace, que no puedo soportar que lo hagas tú", sigue escribiendo López. "Y así después, como un globo que se desinfla y se queda sin aire, así me quedo, deshinchada, blanda… pero vuelvo al principio. Vuelvo a lo que viví contigo. A lo que me dijiste. A lo que escuchamos. Y es un poco como si tú misma volvieras a llenar ese globo de aire. De vida. Dentro de mí estás llena de vida. Te quiero Vero. Una oleada de llamadas y mensajes. Y una necesidad imperiosa de decirle a la gente que quieres, que la quieres. Eso también me lo quedo. Esta onda expansiva de amor también eres tú", zanja.