El emocionante discurso de Vicky Luengo al recibir el Premio Princesa de Girona de Arte 2024: "Es como sentir que lo conseguí"

"Su naturalidad y convicción para expresar —desde la humildad, el talento, el tesón— el amor por su oficio, el cine y el teatro, la televisión, y la capacidad de la interpretación para inspirar y conmover al público y a las nuevas generaciones de artistas" son los valores que ha tenido en cuenta la Fundación Princesa de Girona para reconocer a la actriz Vicky Luengo con el Premio Princesa de Girona de Arte 2024.

La intérprete de 33 años, a punto de estrenar la serie Reina Roja junto al actor Hovik Keuchkerian, recibió este galardón el pasado martes 20 de febrero en un acto celebrado en el Centro de las Artes Escénicas y de la Música (CAEM) de Salamanca y presidido por la reina Letizia.

Fue un momento especialmente emocionante para la actriz, que empezó en la profesión con solo 14 años y ha trabajado duro para llegar a donde ha llegado.

"Me hace muchísima ilusión", aseguró al subirse al escenario. "Me he emocionado un poco porque pensaréis que, por ser actriz, estoy más acostumbrada a subir aquí o a recibir un premio, pero normalmente me dan un premio por un trabajo. No me había pasado nunca que me diesen un premio por mi manera de sentir el oficio y estoy muy contenta porque es algo que, vuelvo a mencionar a mi madre, cuando yo era muy pequeña me decía 'Victoria, tienes que ser como las otras actrices'. Ella quería que me fuera bien y me decía '¿Por qué no te vistes de una manera para ir a un photocall?', y yo le decía: 'Mamá, yo soy así, ya llegaré. Voy a ir lenta pero llegaré'. Y estar aquí me parece muy bonito. es como sentir que lo conseguí", apuntó al recoger el premi.

Pilar, la madre de la actriz, ha sido clave en el desarrollo de su carrera. Ha sido su gran apoyo y también su motor. Fue un gesto suyo el que la empujó a dedicarse a esto para siempre.

"No fue por un tema económico. Se acabó la función y vi a mi madre de pie aplaudiendo desde la platea del teatro. Ese día me dije 'Lo he conseguido, soy actriz", contó la actriz en 2020 refiriéndose a su papel en la obra Una historia catalana, que interpretó en 2013 en el Teatro de Cataluña.