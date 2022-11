El emotivo mensaje de Kaley Cuoco a Jennifer Aniston tras confesar que no pudo quedarse embarazada

Jennifer Aniston sigue recibiendo muestras de apoyo después de confesar públicamente que intentó quedarse embarazada pero no pudo. La actriz Kaley Cuoco le ha querido dedicar unas emotivas palabras por atreverse a contarlo.

Sigue la avalancha de comentarios, gestos y mensajes de ánimo a Jennifer Aniston, después de que en una entrevista reciente contara que intentó quedarse embarazada por todos los medios posibles, pero desgraciadamente no lo logró.

"Estaba tratando de quedarme embarazada. Fue un camino desafiante para mí, el camino de hacer bebés", explicó a la revista Allure.

Probó con muchas técnicas, pero nada dio resultado: "Fue realmente difícil. Estaba probando la Fecundación In Vitro, bebiendo tés chinos, lo que sea. Hacía de todo. Habría dado cualquier cosa si alguien me hubiera dicho: 'Congela tus óvulos'. Hazte un favor.' Simplemente no lo piensas".

Pero con el paso de los años, se dio cuenta que no podría quedarse embarazada: "Así que aquí estoy hoy. El barco ha zarpado".

Kaley Cuoco reacciona a las palabras de Jennifer Aniston

Una de las personas que ha reaccionado a las palabras de Jennifer ha sido Kaley Cuoco, quien ha compartido en sus stories de Instagram la noticia junto a un bonito mensaje en el que demuestra que la apoya.

"Nunca se sabe lo que le pasa a las personas detrás de escena... Dejad de asumir y juzgar cada pequeña cosa", ha reflexionado la actriz.

Además, Kaley ha agradecido a Jennifer por contar su historia: "Gracias por contarlo".

El gesto de Justin Theroux con Jennifer Aniston

No ha sido la única celebridad que se ha manifestado tras la confesión de la actriz de Friends. Su exmarido entre 2015 y 2017, Justin Theroux, también reaccionó a sus palabras en el post de Instagram que Jennifer colgó.

Le puso un emoticono de un corazón y un puño, lo que significa 'fuerza' o 'resistencia'.

Cada vez más personas están dándose cuenta gracias al gesto de Jennifer Aniston que la infertilidad no debe ser un tema tabú y no hay que tener ningún problema al hablar de ello.