El mensaje de apoyo de Justin Theroux a Jennifer Aniston tras confesar que no pudo quedarse embarazada

Jennifer Aniston ha sido uno de los personajes más mencionados en las últimas horas debido a unas declaraciones que hizo al respecto de sus múltiples intentos de quedarse embarazada.

En una entrevista con Allure, contó uno de los episodios más duros que ha vivido: cómo intentó sin éxito quedarse embarazada. La actriz apuntó que estos años fueron tan difíciles porque no conseguir tener hijos. "Estaba tratando de quedarme embarazada. Fue un camino desafiante para mí, el camino de hacer bebés".

Las dificultades de Jennifer Aniston para quedarse embarazada

Probó con muchas técnicas, pero nada dio resultado: "Fue realmente difícil. Estaba probando la Fecundación In Vitro, bebiendo tés chinos, lo que sea. Hacía de todo. Habría dado cualquier cosa si alguien me hubiera dicho: 'Congela tus óvulos'. Hazte un favor.' Simplemente no lo piensas".

Pero con el paso de los años, se dio cuenta que no podría quedarse embarazada: "Así que aquí estoy hoy. El barco ha zarpado".

Rápidamente, Jennifer ha empezado a recibir mensajes de apoyo de amigos y fans, pero uno de ellos ha llamado mucho la atención: su exmarido Justin Theroux, quien fue su pareja entre 2015 y 2017.

Le ha puesto un emoticono de un corazón y un puño, lo que significa 'fuerza' o 'resistencia'.

Sin duda, Jennifer Aniston ha demostrado ser una persona muy fuerte al atreverse a revelar un secreto tan íntimo como la imposibilidad para quedarse embarazada.