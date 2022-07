"Empecé a sentir que no merecía seguir viviendo": Constance Wu habla de cómo le afectó el acoso que recibió en redes // Getty

Tras el éxito de las películas Crazy Rich Asians y Estafadoras de Wall Street , la actriz Constance Wu ha decidido volver a las redes sociales para anunciar su nuevo libro ‘Making a Scene’ y, sobre todo, para exponer el por qué tenía miedo a volver a escribir en Twitter.

En 2019, Constance Wu fue el centro de una polémica relacionada con la serie Recién Llegados, en la que trabajaba. Esta controversia ha mantenido a la actriz asiática alejada de las redes sociales hasta hoy.

Cuando la cadena ABC anunciaba la renovación para otra temporada y la actriz se quejó públicamente de esta decisión, dado que su contrato la mantenía atada a esta sitcom familiar y la obligó a rechazar otros proyectos que ella consideraba más interesantes. Ante esto, los fans se le echaron encima, convirtiéndola en el blanco de numerosas críticas.

Esta situación la llevó al borde del suicidio: "Cuando recibí algunos mensajes privados de compañeras actrices asiáticas diciéndome que era una ruina para la comunidad asiática-americana, empecé a sentir que no merecía seguir viviendo. Que era una desgracia para las asiático- americanas y que estarían mejor sin mí. Mirando atrás, me parece surrealista que unos mensajes me convencieran de terminar con mi propia vida".

Asegura que por suerte un amigo la llevó a emergencias y que en los siguientes años dejó su carrera a un lado y se preocupó por su salud mental. También afirma: "Me di cuenta de lo importante que es acercarse y cuidar a las personas que están pasando por un mal momento".

Reflexiona acerca de la comunidad asiático-americana, a la que pertenece, aseverando que son muy rápidos a la hora de celebrar los logros de la representación pero que nunca se preocupan por temas más incómodos, como la salud mental.

Respecto a su regreso a redes sociales comenta: "Después de una pequeña pausa de Hollywood y mucha terapia, me siento suficientemente bien para volver aquí (por lo menos durante un tiempo). Y, a pesar de estar asustada, he decidido que se lo debo a mi yo-de-hace-tres-años ser valiente y compartir mi historia para que pueda ayudar a alguien con la suya".