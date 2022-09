"¿Ese es mi...?": Camila Cabello confunde a un concursante de 'La Voz' con Shawn Mendes

Camila Cabello vivió un momento de confusión este martes durante las audiciones a ciegas de The Voice. La culpa la tuvo un concursante, que se lanzó a cantar la canción Mercy de Shawn Mendes descolocando a la cantante.

"¿Ese es mi...?", preguntó Cabello a su compañero Blake Shelton refiriéndose al que fue su novio durante dos años. "¿Está Shawn ahí arriba?".

Camila aseguró que por un momento pensó que estaba Mendes en el escenario y felicitó al concursante Tanner Howe tras la actuación admitiendo que la descolocó: "Yo estaba como, '¿Shawn está en el escenario ahora mismo?". Su otro compañero, el cantante John Legend, le dio la razón: "Sonabas como él".

La confusión de Camila fue una alegría para Howe, que le respondió con una acertada reflexión: "Bueno, tú lo conoces mejor, así que eso es increíble". Lejos de sentarle mal o sentirse incómoda, Camila Cabello aprobó sus palabras: "Lo conozco mejor que todos en esta sala".

Camila Cabello no giró la silla

Camila Cabello fue la única de los cuatro coach de La Voz que no giró la silla al escuchar cantar a Tanner Howe. Explicó el motivo al terminar la actuación.

"La razón por la que no me di la vuelta fue porque sentí que sonabas demasiado como él", dijo Cabello. "Obviamente, él tiene una voz increíble. Me encanta esta canción. Pero me gustaría saber cuando elijas a tu entrenador, cómo podría distinguirte".

Howe entendió lo que le dijo Cabello y le aseguró que para las siguientes ocasiones intentaría ser único. Al final, el concursante eligió a Gwen Stefani y rechazó las ofertas de Blake Shelton y John Legend.

Camila Cabello y Shawn Mendes oficializaron su relación en julio de 2019. Estuvieron juntos hasta ¡noviembre del 2021 cuando dieron a conocer su ruptura con un comunicado de prensa. Según dijeron, tomaron la decisión de separarse porque sus caminos ya no coincidían, así que optaron por terminar su noviazgo y dejarlo como un agradable recuerdo, asegurando que seguirían siendo “mejores amigos”.