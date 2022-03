Eva Soriano se convierte en Shakira: vuelve a ver su actuación en la final de 'Tu Cara Me Suena' // Antena 3

Este viernes se ha celebrado la gran final de Tu cara me suena y, como no podía ser de otra manera, nuestra querida Eva Soriano ha estado ahí para defender por qué se ha convertido en una de las grandes sorpresas de la edición. La humorista es la única cantante no profesional que se coló entre los finalistas y, a ritmo de grandes imitaciones y mucho humor, ha conseguido encontrar su hueco.

Para poner el broche de oro a su paso por Tu cara me suena, la presentadora de Cuerpos especiales, el morning show de Europa FM, ha querido ponerse en la piel de una auténtica diva de la canción y del baile: la cantante Shakira.

Eva Soriano se lleva la cuarta plaza a base de caderazos de Shakira

La colombiana es una de las artistas que más veces hemos visto en el programa de imitaciones, pero Soriano ha conseguido darle su toque individual y la ha clavado al ritmo de Ojos así. Incluso los movimientos de cadera típicos de Shakira han estado presentes, que estaban siendo un quebradero de cabeza para la catalana: "Está siendo complicado porque tengo que hacer una cosa que se llama disociar la cadera", afirmaba antes de la gala.

Aunque no ha podido quedar entre los tres primeros y quedarse como cuarta clasificada de la edición, con un 15% de los votos de los espectadores, la humorista ha demostrado al público de lo que está hecha y se ha convertido en una de las sorpresas de la edición.

La cómica, que ha actuado con una gran cobra como fondo, ha tenido un rifirrafe con Chenoa que la ha acusado de lanzarle un guiño con el animal: "Has salido con uno de mis animales favoritos detrás tuya. ¿Era un homenaje o algo?", preguntaba la cantante. La concursante, sin embargo, le ha dejado claro que no con un beso en la boca: "En este programa nunca habrá una cobra para ti".

El besazo de Eva Soriano y Chenoa en la final de Tu cara me suena. // Antena 3

En su despedida tampoco han faltado el humor más absurdo: "Es el peor cumpleaños de mi vida", ha bromeado Eva al conocer que quedaba en cuarta posición. Aún así, la cómica no ha perdido su positividad y ha recordado que el cuarto puesto también es de ganadores: "He quedado cuarta como Chenoa en Operación Triunfo y eso significa que voy a tener trabajo de por vida".

¡No te pierdas la actuación de Eva Soriano imitando a Shakira en la final de Tu cara me suena!