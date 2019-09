El helicóptero de la Vuelta descubre una plantación de marihuana en una azotea de Barcelona

En el último programa, han repasado los mejores momentos con Frank Blanco al frente, y tras verlos, el equipo al completo de Zapeando ha roto a llorar y ha aplaudido al presentador, que ha dicho emocionado: "Ahora me estoy dando cuenta de que esto se acaba. Esto no se repite, os lo he dicho tantas veces". Gracias, Frank, ¡¡por tantos momentazos y tantas risas!!

