Ignatius Farray: su nombre real, la enfermedad que sufre y su enfrentamiento con Pérez-Reverte

Hay varios cómicos en este país que son fácilmente reconocibles por su estilo y peculiar humor y uno de ellos es Ignatius Farray. A sus 49 años, ha sido el ganador del premio Ondas en 2018 y en el mismo año fue nominado a un Emmy Internacional.

Ignatius Farray es el nombre artístico de Juan Ignacio Delgado Alemany, un humorista, actor y guionista de Tenerife nacido en 1973. Estudió Ciencias de la Información en la Complutense de Madrid y después se trasladó a Londres para aprender del estilo británico y probar suerte como monologuista.

Desde el principio, se impregnó de cómicos como Faemino y Cansado u otros norteamericanos como Richard Pryor, Steve Martin, Andy Kaufman o Lenny Bruce.

Por qué se llama Ignatius Farray

Ignacio eligió este nombre artístico gracias a su profesor de música en el Instituto. Él mismo ha revelado en varias ocasiones que se refería a él como Ignatius, ya que pensaba que se parecía a Ignatius O'Reilly, el protagonista de la novela La conjura de los necios. En una entrevista con El Español, contó la bonita relación que habían tenido: Él mismo me prestó el ejemplar de la novela y fue el primer libro que leí. Por este motivo, en lugar de Ignacio me puse Ignatius para las actuaciones".

Además, pasaron muchas noches juntos en el colegio viendo películas: "Yo le decía a mi padre, me voy a dormir con el profesor. Cogíamos el aula de profesores, el se echaba en un sofá y yo en otro, nos cubríamos con las mantas y esa noche la dedicábamos a ver películas".

El motivo por el que usa Farray es más sencillo: es el segundo apellido de su padre: "Era corredor de rally, siempre en el coche se ponía Javier Farray y por razones sentimentales quise ponerme ese apellido artísticamente, que no deja de ser mi tercer apellido".

Sus primeros monólogos

Tras regresar de Londres en 2001, tuvo la oportunidad de dar su primer monólogo en un concurso, aunque no fue tan bien como esperaba: "Vine con muchas ganas de intentarlo. En aquella época, además, estaban de moda en España los monólogos cómicos. Recuerdo que había un concurso de monólogos en un bar y me presenté. Quedé el último, fue un fracaso total, pero me gustó tanto que esa noche no pude dormir. Un enganche que cogí que me dije para mí mismo: 'Esto lo voy a hacer para el resto de mi vida'".

En 2003 apareció por primera vez en televisión en el programa Nuevos Cómicos y un año más tarde lo cogieron como colaborador en Noche sin tregua, presentado por Dani Mateo.

Durante estos años, ha participado en muchos programas de este estilo como La hora chanante, Muchachada Nui, Museo Coconut, entre otros.

Su triunfo en la comedia

Desde 2014, se encuentra en el programa radiofónico La vida moderna, que terminó en 2022. Actualmente, se encuentra en La Resistencia y Late Motiv.

Más allá de esto, ha participado en películas como Mi gran noche (2015), en la que colaboró como actor pero también guionista. Incluso tuvo un papel en la popular serie Paquita Salas.

Ignatius también ha escrito dos libros: Vive como un mendigo, baila como un rey (2020) y El bicho que se devora a sí mismo (2021). Sobre el primero, reveló para El Español que había tenido un éxito que no esperaba: "Ha tenido más éxito del que yo esperaba. Cuando salió, que curiosamente fue el mismo día que salió la última novela de Pérez Reverte, fueron los dos libros más vendido en España. Ahora mismo en biografía estoy en el podio junto a la del Rey Juan Carlos y la de Barack Obama. Yo bromeo con que estoy entre el bien y el mal".

La enfermedad del corazón que sufre

El humorista nunca ha tenido problemas para hablar de sus problemas de salud y uno de ellos es que sufre miocardiopatía hipertrófica, una complicada enfermedad del corazón. Solamente la tienen 1 de cada 500 personas y afecta especialmente a los deportistas. Esto provoca que sufran muerte súbita.

El principal problema de ella es que no presenta síntomas, por lo que es difícil detectarla si no se va al médico. Él mismo confesó que su padre murió de esto porque en su momento no había tanta información como ahora.

Durante un programa de La Resistencia, Ignatius acudió con un vendaje que sujetaba un holter y explicó: "Vengo del hospital, no me pasa nada grave, pero tengo que llevarlo 24 horas para registrar la actividad cardiaca".

Sus ataques de ansiedad y la retirada de los escenarios

Sin embargo, sus problemas de salud no son solo físicos, sino también psicológicos. A finales de 2021, reconoció que estaba en mitad de un tratamiento psiquiátrico por graves problemas de ansiedad y con la bebida. Esto había supuesto que tuviera que interrumpir sus espectáculos y su participación en programas.

Cuando regresó a La vida moderna a principios de 2022, relató cómo había sido todo este proceso. "Cuando la gente me da las gracias, me dice que les gusto mucho o que soy especial, es donde me hundo. Mi ansiedad es por no estar a la altura", aclaró.

"A mí lo que mejor me viene es caminar si parar. Deambular es mi estado natural. En cuanto me paro, ahí empiezan las dudas y se me atraviesa todo. Yendo a ninguna parte me sobrellevo a mí mismo", dijo entre risas.

"Igual que se fue apagando el volcán, también lo hizo mi ansiedad", detalló en una metáfora sobre el volcán de La Palma que entró en erupción en 2021.

Su enfrentamiento con Pérez-Reverte

Su humor ácido y peculiar le ha provocado varias polémicas y enfrentamientos y uno de ellos fue con Pérez-Reverte. En 2018, desveló que se había enterado de que el escritor se encontró por la calle a un hombre que se parecía a él y le preguntó que por qué lo llamaba 'facha'.

Días después, Pérez-Reverte subió un tweet a este red social sobre Star Wars y la Guardia Civil y el humorista quiso responder. "Anoche me paró un tío con espada láser y le pregunté: "¿Os las regala el Jedi o las compráis vosotros mismos con el sueldo galáctico?"... Y respondió: "Usted no hace falta ni que sople. Deme la documentación y salga del coche", decía el mensaje.

La respuesta de Ignatius fue: "Entretenme, payaso". Esto enfadó mucho al escritor, quien lo terminó bloqueando en Twitter.

Humor ácido, sinceridad y mucha vulnerabilidad. Estos son algunos de los rasgos que definen al humorista canario y que le han llevado a ser uno de los grandes cómicos del país.