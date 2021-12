Juanma Castaño revela que Verónica Forqué abandonó MasterChef tras pasar el coronavirus

La muerte de Verónica Forqué ha reabierto un debate sobre la salud mental y sobre el "todo vale" de la televisión. Muchas personas han acusado a MasterChef Celebrity, su último proyecto profesional que abandonó tras asegurar que "no podía más", de haber forzado a la actriz hasta el límite, siendo conscientes de que no estaba bien tal como se podía comprobar por su comportamiento en el programa.

Juanma Castaño, ganador de esta edición junto a Miki Nadal, ha querido explicar las palabras de su compañera en su despedida del concurso. En una entrevista para El Món a Rac 1, Juanma ha explicado que Verónica dijo que no podía más porque acababa de pasar el coronavirus, y no por la supuesta presión de las grabaciones.

El ganador ha explicado que la actriz se contagió durante la grabación de exteriores en Tenerife, y que ella les contagió a Miki y a él. Por ese motivo, se tuvieron que detener las grabaciones durante dos semanas.

De hecho, cuando retomaron el programa, Juanma les explicó al equipo que continuaba sin olfato y sin gusto, por lo que no podía cocinar los platos que se le pedían. En ese regreso al concurso Verónica no apareció y en el siguiente programa fue cuando anunció que abandonaba porque no podía más y estaba agotada. Un agotamiento que su compañero asegura que se refería exclusivamente a la enfermedad.