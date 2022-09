Lorena Castell, de cerca: su hijo, su pareja, su boda con Juanito Makandé y qué dieta sigue

Lorena Castell es uno de los rostros de la televisión actual. No hay quien no conozca a la presentadora de 41 años, un auténtico torbellino que revoluciona todos los platós que visita.

Colaboradora de Zapeando desde 2015 y sustituta de Dani Mateo cuando el presentador está de vacaciones, Lorena Castell vive sus pasiones intensamente. Ahí entran la música, la televisión, la fiesta, el bingo para señoras y, por supuesto, su hijo Río de tres años, el verdadero protagonista de su vida.

Madre de Río, su hijo de tres años años

Todas las facetas de Lorena Castell (que no son pocas) las tiene que compaginar con la de madre. Lorena Castell tiene un hijo de tres años, Río, al que dio la bienvenida el 18 de marzo de 2019.

Tres días antes de su nacimiento se había desnudado en Instagram para mostrar su barriga de 40 semanas embarazada.

Río, fruto de su relación con el empresario Eduardo Dabán, que terminó en mayo de 2020, tuvo una llegada al mundo difícil.

Sus primeras semanas de vida fueron complicadas porque tuvo que quedarse ingresado en la UCI después de que los doctores le diagnosticaran niveles altos de la proteína C reactiva. Para estar más cerca de su bebé durante su ingreso, Lorena y su entonces pareja se instalaron con su caravana cerca del hospital.

"Nos tenemos que quedar aquí unos días más y como a mí me dieron el alta pues estamos ahora con nuestra maravillosa caravana y así puedo entrar a verle todo el rato", contó a través de redes sociales.

Rubén, el nuevo novio de Lorena Castell

Río es hijo de Eduardo Dabán, la penúltima pareja conocida de Lorena Castell. La última es Rubén, a quien la expresentadora de yu Music presentó en sus redes sociales el 15 de mayo con una foto hecha en la playa.

"Que suerte encontrarnos", escribió Castell, al que su chico le dio una sorpresa este verano también desde la playa.

La presentadora estaba ejerciendo de sustituta de Dani Mateo en Zapeando cuando en una conexión con Miki Nadal, de vacaciones en Alicante, entró Rubén. "¿Pero qué haces tú ahí?", le preguntó Lorena sin salir de su asombro. "¿Os habéis encontrado en la playa? Este es mi chico, es Rubén", dijo al presentar a su chico, el actor Rubén Bernal, de 34 años.

Su boda con Juanito Makande

Antes de estas dos relaciones, Lorena Castell estuvo casada con el cantante gaditano Juanito Makande. La colaboradora de Zapeando y el autor de Niña voladora se casaron en el verano de 2013 en la playa de El Palmar en Cádiz y dos años y medio después se separaron.

Hija de DJ y candidata a Eurovisión

La música y Lorena Castell van de la mano. La presentadora y humorista es hija y hermana de DJ. Ella también ha probado esta faceta pero prefiere llamarse “pinchadiscos”.

A esto hay que añadir que en 2006 formó el grupo Lorena C junto a Carlos García Bayona, gemelo del director de cine Juan Antonio Bayona, y juntos intentaron ir a Eurovisión en 2008 con la canción Piensa gay.

Esta faceta festiva la saca todos los meses en su famoso Bingo para Señoras,, una fiesta-espectáculo con bailarines, pole dance, una vedette, karaoke...

La dieta de Lorena Castell

Para vestir los bodies que luce en el Bingo para Señoras, Lorena Castell cuida mucho su físico, vigila su alimentación y realiza ejercicio periódico.

En yu, No te pierdas nada contó las claves de su dieta en enero de 2022. "La dieta que más me ha funcionado y que me ha venido mejor, aunque hay mucha gente que die que es malísima, es la dieta cetogénica. La dieta Keto pero no tan talibana como la dieta Dukan que es muy extrema", contó la presentadora antes de enumerar los puntos clave de este tipo de alimentación.

"Consiste en reducir carbohidratos, hay que comer más proteína para después saciarse".

"Lo que más comes son verduras, sobre todo verduras de encima de la tierra. Las de debajo de la tierra, no, porque tienen mucho azúcar, tienen más almidón".

"Yo como proteína pero no me harto".

"Puedes comer mucho queso y mucho huevo porque esta dieta se alimenta de las grasas".

"Solo puedes comer ciertas frutas: fresas, frambuesas, arándanos y moras. Frutos rojos".

"Puedes tomar un chocolate de un 85%".

Seis puntos relativamente fáciles para la presentadora, que reconoció tener un punto débil: "Lo que más me cuesta a mí es el carbohidrato porque el pan, la pasta, quitarme la pizza... es una locura. Pero puedes hacer una pizza con base de pollo o con base de mozzarella".