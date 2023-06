Maribel Verdú, madre de un superhéroe: cómo terminó en la película 'The Flash' con Ezra Miller como su hijo

Maribel Verdú, en el tráiler de 'The Flash'. // WARNER BROS

Maribel Verdú llega al cine con The Flash, la película sobre el superhéroe más rápido de la gran pantalla al que da vida el polémico actor Ezra Miller.

El intérprete, que ha sido acusado de secuestrar a una madre y sus hijos y que fue declarado culpable de un delito de allanamiento de morada, da vida a Barry Allen/The Flash, mientras que Maribel Verdú interpreta a Nora Allen, su madre.

Nora Allen es un personaje clave en la saga y en el argumento de esta película, que se estrena en cines el viernes 16 de junio.

La muerte del personaje marca la vida de su hijo, que decide usar sus poderes para viajar al pasado e intentar salvar la vida de Nora, lo que altera por completo el universo DC.

The Flash se adentra también en el multiverso lo que ofrece la oportunidad de recuperar a actores que han interpretado sus icónicos superhéroes en el pasado como Michael Keaton, que vuelve a ser Batman, o Ben Affleck, que se mete de nuevo en la piel de Bruce Wayne.

Por qué Maribel Verdú forma parte 'The Flash'

La española Maribel Verdú forma parte del reparto de esta cinta por deseo del director, el argentino Andy Muschietti, que rechazó que la madre de Barry Allen tuviese rasgos similares a los de la serie. Es decir, ojos claros y pelo rubio.

"Me llamó mi repre y me dijo: '¿Estás sentada? Te van a llamar para que seas la mamá de Flash. Ya sé que que tú no quieres hacer este tipo de cosas, pero el director es argentino, ha vivido en Barcelona varios años y conoce muy bien tu trayectoria y tu carrera", contó la actriz al hablar de por qué aceptó el papel.

Andy Muschietti se empeñó en que Verdú formase parte del reparto ya que, antes de triunfar en Hollywood, había vivido en Barcelona y había profundizado en el trabajo de la actriz.

"Tuve una reunión con Andy por Zoom y estuvimos hablando tres horas. Le dije: 'Yo hago tu película y todo lo que me ofrezcas'. También le dije: ‘Oye, tío, pero ella es rubia y con los ojos azules, seguramente de Connecticut o un sitio así. ¿Qué hago yo?' Pero él me contestó: ’Es que quiero que la madre de Flash, que para eso soy también argentino, tenga tus ojos y que mire como tú. La mirada latina no la tiene otra cultura”, añadió.

A la actriz le pareció una locura la oferta laboral e incluso le pareció exagerada la forma en que el director le vendió la importancia del personaje. Lo contó en otra entrevista con Excelsior cuando explicó que tuvo que llegar el primer día de rodaje para darse cuenta de que sus palabras eran ciertas.

"La madre de Flash es americana, ya luego averigüé y resulta ser que era de Iowa, que nació en 1972 y todo ese lío. Andy me decía que la madre iba a ser la base de toda la película y yo pensaba que era un adulador argentino y cuando vi la película dije: ‘¿¡Perdona!?’ Ella era todo lo que me contó, es verdad, toda la historia parte de ella. Todavía no me la puedo creer, yo le decía a Andy: ‘Andy, ¿sabes dónde te estás metiendo? Estás loco, te van a poner a parir…’ Y el resultado está gustando mucho y yo estoy muy contenta. Se te vuela la cabeza de pensar que una española va a hacer ese personaje tan mítico, pero aquí estoy y nadie se ha quejado hasta el momento", aseguró en esa charla.

Andy Muschietti y su admiración por Maribel Verdú

También el director ha explicado por qué quiso a Maribel Verdú para ser la madre del protagonista. "Los latinos compartimos ciertos valores de familia, que son muy importantes, y siendo una película que tiene el tema de familia, de pérdida y de amor familiar, para mí era muy importante transmitir esa calidez en todo momento. Cuando me imaginé quién es la madre (pensé) en una actriz que he admirado toda la vida, que es Maribel Verdú. A ella, con todo el talento que tiene, que ha hecho más de cien películas y de la trayectoria que ha logrado, la vi como Nora y dije: ‘En un segundo se va a comer a la audiencia, en un segundo va a tener a la audiencia en el bolsillo con la sonrisa y la calidez que exuda", explicó el responsable de las películas de miedo Mamá e IT.

Muschietti defiende que Maribel Verdú "tiene una calidez inherente". "Pensé que esto tenía que funcionar. Fue un salto al vacío, pues yo no sabía, yo no la conocía, no sabía cuáles eran sus niveles de confianza con el inglés y total que fuimos hablando de poquito y al final fue ella quien dio un salto al vacío”, señaló el director sobre la protagonista.

The Flash se estrena en cines el viernes 16 de junio.