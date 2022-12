Miki Esparbé: sus inicios, su vicio más grande y todas sus parejas famosas

Miki Esparbé es uno de los nombres más comentados del momento. El catalán se ha unido junto a Carlos Cuevas para protagonizar Smiley, una comedia romántica navideña. Cuenta la historia de una relación que surge después de un mensaje de voz en el número incorrecto.

Durante los primeros días del estreno, esta producción de Guillem Clua se ha situado como una de las series más vistas y comentadas.

Los inicios de Miki Esparbé

Miki Esparbé es un actor nacido en Manresa (Barcelona). Hijo de una maestra de primaria y un pintor artístico, siempre supo que quería dedicarse a esto, sin embargo, estudió Humanidades por sus padres. En una entrevista con La Vanguardia, explicó cómo fue el momento de saltar a esto.

"Una vez que acabas de estudiar interpretación, cuesta mucho dar el paso y decir 'soy actor'. Lo he hablado con los compañeros. Para mí hubo un punto de inflexión: el primer mes que pude pagar el alquiler sin tener que recurrir poner copas. Supe que me podía dedicar a esto y sobrevivir. Entonces sí pensé que era actor", señaló.

Su primera aparición importante en televisión fue en la serie Pop ràpid (2012), aunque el papel que le catapultó a la fama fue en la película Barcelona, noche de invierno (2013).

Su afición al skate

A pesar de lo que pueda parecer, Miki es un gran aficionado al skate. Comenzó siendo muy joven pero tuvo que parar durante un tiempo por una lesión: "Soy bastante friki del skate; patiné muchos años en skateboard. Me lesioné, me operaron el menisco… El otro día salí un poco con él aunque debo ir con cuidado porque estoy mayor ya".

Ha practicado este deporte durante muchos años, aunque cuando entró en la universidad lo dejó a un lado.

El lado romántico de Miki Esparbé

El actor catalán es muy discreto con su vida privada y en una entrevista con Mujer hoy reveló: "De mi vida personal y estas cosas nunca cuento nada. Me parece totalmente anecdótico". De hecho, en algunas ocasiones ha hablado sobre su vida sentimental y ha reconocido que la fama no ha hecho que ligue más.

"Si te digo la verdad, yo soy muy tímido; no creo que se ligue más, al menos en mi caso. Creo que ligo igual y me defiendo lo normal, tampoco te creas. Igual otros le sacan más partido pero jamás se me ocurriría decir 'soy actor'. Vamos, ¡me muero de la vergüenza!", apuntó.

Sin embargo, una de las pocas relaciones que se le conoce fue la que mantuvo con la presentadora y humorista Anna Simón en 2011. Fue un romance que estuvo completamente oculto, ya que, de hecho, no se conoció hasta 2020, cuando ya habían pasado 10 años desde que rompieron.

Aun así, varios medios como El Nacional tuvieron acceso a imágenes de ellos juntos.

Su actual pareja

Esta ha sido su única relación confirmada, no obstante, durante estos años se le ha vinculado con otras actrices como María León o Leticia Dolera.

Según el mismo medio arriba citado, Miki ahora mismo estaría saliendo con la fotógrafa Marta Mas Girones.

Se trata de uno de los actores de moda y no es para menos, entre su increíble talento y su interesante vida privada, Miki Esparbé ha demostrado que tiene todo lo necesario para arrasar.