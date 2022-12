Quién es Carlos Cuevas: sus inicios en la televisión, su desnudo integral en 'Merlí: Sapere aude' y su pareja

Carlos Cuevas es uno de esos actores que todo el mundo conoce gracias a papeles en series como Merlí o Alguien tiene que morir. Sin embargo, para su último proyecto se ha unido a Miki Esparbé y han estrenado Smiley, una serie romántica LGTB.

Carlos Cuevas, de niño modelo a actor

Carlos Cuevas nació en Moncada y Reixach (Barcelona) y desde pequeño tuvo claro que quería dedicarse a la interpretación. Sin embargo, comenzó siendo modelo de anuncios para varias marcas de alimentación. En una entrevista en La Resistencia, explicó: "Eso no lo considero un trabajo de actor, si no de modelo publicitario. Hice muchos anuncios, sobre todo de Cola Cao, Fairy, Kinder... Me daban el mismo modelo de anuncios".

Su primer papel en televisión lo consiguió en 2005, cuando solo tenía nueve años para la serie Ventdelplà de TV3 y su primera aparición relevante en el cine fue en 2009 con Cruzando el límite.

El papel de Carlos en 'Merlí' y 'Merlí: Sapere aude'

Aunque sin duda, alcanzó la cima gracias a su papel de Pol en Merlí, una serie sobre filosofía desde el punto de vista de los adolescentes. Su personaje tuvo tal éxito que cuando finalizó, se produjo un spin off, Merlí: Sapere aude, en el que él era el protagonista.

Entre ambas, estuvo cinco años interpretando este papel y en una charla con Cosmopolitan reveló como había vivido la evolución de Pol: "Cogí a este personaje cuando era una adolescente que iba al instituto y tenía una relación concreta con su familia y unos traumas. Ahora tiene otros y una manera distinta de entender la vida gracias a la llegada del profesor que lo cambió todo".

De hecho, para él esta nueva entrega fue un punto de inflexión que marcó su llegada a la adultez: "Es la llegada definitiva al mundo adulto del personaje. Le sucede algo en el primer capítulo, un hecho que no esperaba, ni podía imaginar y eso le hace reformular muchas cosas y decidir cómo quiere relacionarse con su vida y los demás".

El famoso desnudo integral de Carlos Cuevas

En 2019, uno de los episodios de Merlí: Sapere aude mostraba a Pol y sus amigos de fiesta y terminaban desnudos bañándose en la piscina. Sin embargo, el detalle que llamó la atención fue que todos los actores iban sin ropa, pero evidentemente, como Carlos era el más famoso, todos los ojos estuvieron puestos en él.

Se trató de su primer desnudo integral en televisión, que rápidamente se viralizó.

El actor no estuvo muy satisfecho de que se hablara tanto de él e incluso se le sexualizara. En una entrevista con Fórmula TV, reconoció que es una persona "comprometida con su trabajo y disponible para contar la historia de un guionista".

"He leído comentarios donde se me ha sexualizado muchísimo y me ha molestado. Prefiero que la gente reflexione sobre la filosofía de la serie", apuntó.

Su discreta vida privada

A lo largo de los años, se ha hablado mucho sobre su vida privada, aunque él pocas veces ha querido opinar sobre el tema. En ese sentido, el joven intérprete manifestó: "No, no tengo novia ahora mismo. Estoy trabajando mucho y no tengo apenas tiempo. Lo más preciado que tenemos es la intimidad. Yo me encargo de que aquello que se sabe de mí sea hasta donde yo quiero. Nadie sabe con quién vivo, nadie sabe con quién duermo", ha indicado en varias declaraciones.

Además, también se ha dudado sobre la orientación sexual de Carlos, pero él siempre ha preferido fluir y no encasillarse personalmente. Para GQ, confesó junto a Miki Escarbé: "Hemos denotado por parte de mucha prensa una presunción de heterosexualidad hacia nosotros, que creemos que es como de otro siglo, y eso las nuevas generaciones ya lo están superando".

"Es esa cosa de ubicarnos en cajoncitos estancos. Que mi experiencia hasta hoy sea una concreta no quiere decir que mañana no vaya a ser otra. Mi deseo puede ser mucho más complejo que una simple etiqueta", añadieron.

Se trata de un actor con muchos matices y papeles, así que no es de extrañar que sea tan querido por todos sus fans.