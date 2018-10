Mimi se corona ganadora de la segunda gala de 'Tu Cara Me Suena' imitando a Thalía

Mimi ha arrasado en Tu Cara Me Suena transformándose en Thalía e interpretando el éxito Tú y yo .

Antes del viral Me oyen, me escuchan, Thalía ya nos había hecho bailar con su música, con temas como Tú y yo, que hemos recordado en Tu Cara Me Suena gracias a Mimi.

La ex triunfita ha imitado a la mexicana y se ha coronado como la ganadora de la segunda gala del talent show, dejando boquiabiertos al público y al jurado.