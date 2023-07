Miriam Rodríguez gana 'Tu cara me suena 10': revive la actuación que le dio la victoria

Ha nacido una estrella es la película de la que sale el tema que Miriam Rodríguez ha interpretado en la gala final de Tu cara me suena, y no le puede venir mejor. Aunque Rodríguez ya demostró serlo hace años, con la actuación de este viernes en el plató del programa ha disipado cualquier tipo de duda.

La cantante gallega se ha coronado como ganadora de TCMS después de regalarnos una edición llena de memorables momentos y espectaculares interpretaciones.

La imitación de Lady Gaga con el tema Always remember us this wayha dejado sin aliento a un público eclipsado por la emoción de la canción, que forma parte de la película que Gaga protagoniza. Un público que ha dado una reñidísima y merecida victoria a Rodríguez, con solo un punto de diferencia respecto a Andrea Guasch, que ha ocupado el segundo puesto del podio.

¡Vuelve a ver aquí la actuación ganadora!

La emoción ha estado a flor de piel durante una gala que ha regalado momentos únicos, por ejemplo, la imagen de un podio histórico en la trayectoria del programa, formado por tres mujeres por primera vez: Miriam Rodríguez como ganadora, Andrea Guasch, subcampeona y Merche en el tercer puesto.¡

La gallega, tras el shock provocado al recibir la noticia y conocer las puntuaciones ciegas, no podía dejar de dar las gracias para después alagar a su compañera Guasch y confesar su enorme admiración hacia ella. "He aprendido tanto de ti, eres tan maravillosa por dentro y por fuera, eres un descubrimiento absoluto”, decía. Tras sus palabras, todos los concursantes han arrollado a las artistas para fundirse en un gran abrazo.