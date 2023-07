¿Qué le pasó a Miriam Rodríguez y cuándo dejó de bailar?

Miriam Rodríguez es Jennifer Lopez en la segunda semifinal de Tu cara me suena 10. La cantante gallega, que ya está clasificada para el último programa, ha podido elegir a la cantante imitada en la gala 15 y ha elegido a la del Bronx porque no ha bailado suficiente en el programa. Es su espinita clavada, le dijo a Manel Fuentes.

Para Miriam, que debutó convertida en Camila Cabello en el videoclip de Bam Bam, el baile es más que una disciplina. Para Miriam, bailar es un reto personal.

En el año 2015 tuvo "una lesión grande" y tuvo que dejar completamente esta afición. No retomó las clases hasta finales de 2021, como contó ella misma en su perfil de Instagram al compartir un vídeo con el resultado del regreso a sus clases de baile.

Cuándo volvió a bailar Miriam Rodríguez

"Una aprende la importancia de emitir la energía positiva y recibir la de los demás. La importancia de trabajar en cambiar esos pensamientos negativos por los positivos. De enfrentarse a los miedos y nuevos retos, y adaptarse a los cambios de la mejor manera posible. A identificar los obstáculos y todo aquello que nos hace sentir mal y no nos permite avanzar. A disfrutar. De lo que pasa. De la vida digo", escribió la artista, que reconoce en esa publicación que llevaba tiempo queriendo volver a bailar pero no se atrevía.

"Una aprende a bailar la vida. Y yo hacía mucho que no bailaba; mucho más que quería volver a hacerlo. Me siento agradecida y afortunada", añadió la concursante de Tu cara me suena, que regresó al baile el 26 de octubre de 2021 con Luis Cabeza. "Esta ha sido la primera coreo y la he disfrutado mucho a pesar de la imperfección del resultado (😂) con personas increíbles; entre ellas, las que están en este vídeo ❤️ gracias también por el empujón y el impulso".

Miriam tuvo el accidente, del que no ha dado nunca más datos, cuando tenía 19 años. Tardó seis en animarse a bailar de nuevo. Lo hizo en 2021 ya con 25 y este 2023, como concursante de Tu cara me suena, ha demostrado que ha superado el reto en varias actuaciones.

Miriam Rodríguez es una de las cinco finalistas de Tu cara me suena 10, que llega a su final el viernes 14 de julio. Los otros finalistas aún no se conocen, sus nombres saldrán de la segunda semifinal del viernes 7 de julio.