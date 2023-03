¿Quién es Andrea Guasch? Conoce a la concursante de 'Tu cara me suena', el grupo que tiene con su marido y su amistad con Miley Cyrus

"Andrea Guasch" | ‘Tu cara me suena’, muy pronto, nueva temporada // "Andrea Guasch" | ‘Tu cara me suena’, muy pronto, nueva temporada

Aunque hasta el viernes 24 de marzo no se estrena en Antena 3 la décima edición del talent show Tu cara me suena, Atresmedia decidió compartir en su plataforma Atresplayer el primero de los programas una semana antes y las redes no han dejado pasar por alto una actuación: la de Andrea Guasch.

En el primer programa, la actriz, cantante y bailarina catalana de 32 años tuvo que enfrentarse al difícil reto de imitar a Chanel y cantar SloMo, la canción con la que triunfó en Eurovisión 2022, y, a juicio de los espectadores que ya la han visto, lo clavó. Es una de las concursantes a las que no hay que perder de vista.

El grupo de Andrea Guasch y su marido Rubén Tajuelo Rosco

Andrea Guasch, a la que conocimos siendo una adolescente, parece que disfruta de un gran momento profesional y personal. Además de ser una de las participantes de uno de los programas estrella de la noche, hace solo unas semanas presentó Discos y Vinilos, el primer disco del grupo Hotel Flamingo, el dúo que en 2019 formó junto a su marido, el músico Rubén Tajuelo Rosco.

La pareja, que se conoció cuando los dos representaban La Llamada, se casó el pasado junio en una boda a la que acudieron muchos rostros conocidos, entre ellos su gran amiga Angy Fernández, y en la que, como no podía ser de otra manera, la música fue la gran protagonista.

La celebración no fue la primera boda de la pareja, ya que dos años antes se dieron el "sí, quiero" en Las Vegas durante un romántico viaje en el que se alojaron en el Hotel Flamingo. De ahí, el nombre del grupo.

Los éxitos de Andrea Guasch en el teatro

Su participación en el musical de Los Javis, al que la cantante se unió como protagonista en 2018, no es el único éxito teatral de Guasch. En 2022 formó parte del elenco de Ladies Football Club, la obra dirigida por Sergio Peris-Mencheta que fue uno de los últimos grandes éxitos de la temporada escénica.

La chica Disney española

A pesar de que tiene poco más de 30 años, Andrea Guasch tiene a sus espaldas una larga carrera de veinte años como actriz de series y musicales, y como cantante. Cuando era una niña fue modelo de publicidad y protagonizó importantes campañas hasta que en 2002, con solo 12 años, participó en la tv movie Dalí être Dieu, y un año más tarde en la serie Javier ya no vive solo.

Pero sin duda, fue su personaje de Valentina en la serie Cambio de clase de Disney Channel España, en la que grabó 81 episodios, el que convirtió a Andrea Guasch en ídolo de niños y adolescentes.

De la mano de Disney se estrenó como cantante, con la versión en español de la canción que servía de cabecera a la serie Los Magos de Waverly Place. Con el canal de televisión infantil y juvenil dio el salto internacional participando en el Programa de protección de princesas, junto a Demi Lovato, y en los concursos My Camp Rock, la final y My Camp Rock, la decisión final.

Como presentadora de Disney Channel en España también estuvo en la alfombra roja del estreno de Hannah Montana: la película y participó en los Disney Channel Games, unos juegos internacionales en los que coincidió con Zac Efron, Selena Gomez, Jonas Brothers y Miley Cyrus.

Con la cantante de Flowers mantuvo una estrecha relación, como ella misma ha contado. "Tuvimos relación durante un par de años. Es maravillosa, está muy loca. Eso es real. Tiene demasiadas cosas en la cabeza. Me llamaba a las tres de la mañana porque ella vivía en Los Angeles y yo en Barcelona”, contó sobre su amiga de Tennessee.

Su noviazgo con Alex Lequio

En 2011, Andrea Guasch fue protagonista de las revistas del corazón cuando se descubrió que mantenía una relación con Alex Lequio —la primera relación oficial del hijo de Ana Obregón y Alessandro Lcequio—. La pareja disfrutó de un bonito verano, entre Ibiza, Mallorca y Madrid pero, con la llegada del nuevo curso, él tuvo que volver a Estados Unidos para terminar sus estudios y la distancia supuso el fin de la historia.

Con el tiempo y pese a haber rehecho sus vidas, Álex y Andrea mantuvieron una amistad.

El día que falleció Alex, víctima del cáncer, la cantante se mostró conmovida en sus redes sociales. “Entender. Digerir. Respirar. Apreciar. Agradecer. Recordar”, escribió en Instagram dos días después. "La verdad es que fue un shock muy heavy, entre el coronavirus y eso ha sido un año bastante heavy, con mucha pena, no me lo esperaba", declaraba meses después cuando le preguntaron por la triste noticia.