El motivo por el que Genoveva Casanova no hará la prueba de la apnea en 'El Desafío'

Genoveva Casanova es una de las ocho concursantes de la quinta edición de El Desafío, donde la veremos enfrentarse a pruebas de distintas disciplinas que la llevarán al límite.

Sin embargo, hay una prueba mítica del programa a la que la mexicana no podrá enfrentarse: la apnea. Tristemente, la exmujer de Cayetano Martínez de Irujo no podrá aguantar al máximo la respiración bajo el agua por un problema de salud que sufrió en verano de 2023.

Tal y como recordó en El Hormiguero, en plena promoción de El Desafío, la mexicana acaparó las portadas de todas las revistas por un susto que casi le cuesta la vida: "Me dio un tromboembolismo pulmonar y eso me causó un derrame en el pulmón, daños en el corazón... Vamos, un infarto pulmonar".

La mexicana sufrió dolores de espalda durante unos días, y al cuarto acudió a urgencias, pues el dolor era cada vez más intenso. Allí vivió uno de sus momentos más complicados, pues fue diagnosticada de una embolia pulmonar, la cual le ocasionó un posterior infarto pulmonar y un derrame que la mantuvieron un tiempo ingresada en Madrid.

Estuvo ingresada "una semana y media en el hospital" y estuvo "en reposo meses". "Tardé muchísimo en poder empezar a caminar y a poder recuperarme físicamente, y además emocionalmente también". De hecho, en el programa presentado por Pablo Motos remarcó la importancia de la mente en estos casos: "Psicológicamente te pega mucho el darte cuenta de que has estado a media hora de irte".

"Eso te cambia la perspectiva de muchas cosas, y el poder disfrutar un día más con mi familia, tener amigos... Disfrutar de cosas tan maravillosas como las que vivimos en el Desafío para mi no tiene precio", reflexionó Casanova, emocionada.

Un proceso duro

Genoveva contó en El Hormiguero que en el momento no sabía lo que estaba ocurriendo: "No fui consciente, lo fui cuando la doctora me vino a decir que me tenía que hacer un tratamiento, pincharme heparina, pero hubo complicaciones y no sabían qué había sido eso". "Hasta que no pasó un tiempo ella no me dijo que si no me llega a hacer eso, me habría ido", detalló, muy conmovida.

De hecho, este problema le ha traído secuelas, como la falta de musculatura en el vientre, que le provocaron una lesión en pleno rodaje del programa de retos. "Me lesioné porque yo venía del trombo del pulmón, y todo mi cuerpo estaba hecho polvo".

Ahora se siente muy agradecida con haber podido salir de ello y ha cambiado su visión de la vida: "Te das cuenta de que no importa nada, solo la gente que te quiere y el amor que le das a los demás, es lo único que importa".

Eso sí, la apnea no la podrá realizar por aquello que sufrió, que la mantiene alerta y, a día de hoy, continúa suministrándose heparina, un anticoagulante.