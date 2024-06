La muerte de Matthew Perry podría involucrar a "varias personas": nuevo giro en la investigación

El popular actor de FriendsMatthew Perry falleció el pasado 28 de octubre a los 54 años, dando un mazazo importante en el mundo del cine y la interpretación.

El actor, que tenía un largo historial de consumo de alcohol y drogas, fue hallado muerto en el jacuzzi de su domicilio. El actor sufrió un paro cardíaco tras realizar actividad física, y su asistente, al no poder contactar con él, llamo a los servicios de emergencia, que no llegaron a tiempo para reanimarlo.

A los meses, la Oficina del Forense del Condado de Los Ángeles dictaminó que el motivo había sido la muertede manera accidental por "los efectos agudos de la ketamina", un anestésico con propiedades psicodélicas que se ha usado en distintos centros hospitalarios y que el ahogamiento no fue más que un factor secundario.

La muerte de Matthew Perry podría ser provocada

Sin embargo, la investigación acaba de dar un importante giro, tal y como publica [[LINK:EXTERNO|||https://people.com/matthew-perry-update-lapd-ketamine-investigation-nearing-conclusion-possible-charges-exclusive-8662582|||People]]. Según la revista, las averiguaciones de la policía están "llegando a su fin" y se considera que "varias personas" deben ser acusadas por su fallecimiento. El objetivo es localizar a la persona que pudo suministrar una cantidad tan grande de ketamina.

Él consumía esta sustancia porque sufría depresión y ansiedad, aunque la cantidad localizada fue muy superior a la permitida. De este modo, las autoridades van detrás del responsable que le hizo llegar la droga.

La revista destaca que la Oficina del fiscal de Estados Unidos todavía no ha decidido si presentar cargos contra estas personas, por lo que no se conocerá su identidad hasta que esto no suceda, si es que sucede.