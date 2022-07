Noah Schnapp confirma la sexualidad de Will en 'Stranger Things': es gay y está enamorado de Mike

Noah Schnapp confirma la sexualidad de Will en Stranger Things: es gay y esta enamorado de Mike // Getty Images

Tras el lanzamiento de la cuarta temporada de Stranger Things surgieron las especulaciones por parte de los espectadores de que Will Byers , interpretado por Noah Schnapp , pertenece al colectivo LGTBI. El actor ha confirmado en una entrevista que su personaje es gay y está enamorado de su amigo Mike Wheeler .

Los rumores de que el personaje de Will Byers es gay se han desatado tras el estreno de la cuarta temporada de la serie de Netflix Stranger Things. Los fans de la serie no dudaron en sacar sus propias conclusiones en las escenas en las que vemos a Will llorando y hablando con Mike en una actitud en la que parece tener sentimientos por él.

En una reciente entrevista con la revista Variety el actor ha confirmado que, efectivamente, Will Byers es gay y está enamorado de Mike: "Está bastante claro esta temporada que Will tiene sentimientos por Mike. Lo han estado sacando intencionadamente en las temporadas anteriores", ha afirmado Noah.

"Incluso en la primera temporada lo insinuaron, y lentamente creció este argumento. Creo que en la cuarta temporada era solo yo interpretando este personaje que ama a su mejor amigo y lucha con saber si será aceptado o no, y sentir que es un error y no pertenece ahí. Will siempre se ha sentido así", ha explicado el joven actor sobre su personaje.

Además ha querido recalcar lo importante que es que los espectadores se sientan identificado en su personaje: "Todos sus amigos tienen novia, y todos encajan en diferentes clubes. Will nunca ha encajado realmente en ninguna parte. Creo que por eso tanta gente viene a mi y me dicen que aman a Will y se identifican tanto con él, porque es un personaje tan real".