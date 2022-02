Olivia Rodrigo ha subido a su Instagram un vídeo muy cortito en el que se podía leer 'Tomorrow' (mañana); no dijo nada más, tampoco quiso entrar en detalles sobre si era una nueva canción o un nuevo videoclip. No obstante, hoy ya sabemos cuál era la gran noticia que tenía que darnos y, si somos sinceros, no lo hemos visto venir.

¡Olivia Rodrigo anuncia su propia película documental, ¿cómo os quedáis? ¡Al final no era ningún lanzamiento musical! La peli se titulará Driving home 2 U (A Sour film) y su fecha de estreno está prevista para el 25 de marzo.

No hay que olvidar que, a pesar de sus 18 años, Olivia es toda una estrella internacional e, incluso, Billboard la ha calificado como la mujer del año.

Seguro que Olivia Rodrigo hará promoción de todos los avances de la cinta, entrevistas y curiosidades sobre el proceso de rodaje. Una cosa muy interesante es que el documental incluirá nuevas versiones de sus canciones. Estaremos muy expectantes por ver el resultado final de esta producción.