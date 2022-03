Olivia Rodrigo estrena documental 'Drive Home 2 U'

El estreno del documental Drive Home 2 U tuvo lugar el pasado 25 de marzo justo cuando se cumple un año del lanzamiento de Sour. Además, la joven cantante de 19 años ha aprovechado la ocasión para sorprender a sus seguidores con dos nuevas canciones: Crying in the Parking a lot y Baby is You.

Lo de salir en pantalla tampoco es que sea algo nuevo para la cantante, ya que fue en 2016 cuando la vimos en la serie Bizaardvark, un proyecto anterior a su gran papel en la serie High School Musical. El documental ofrece una oportunidad para conocer la vida detrás de las cámaras, en las que tiene una gran importancia el productor y coguionista Dan Nigro, quien se deja ver en nuevas imágenes de sus sesiones.

En el documental, Olivia Rodrigo cuenta cómo ha cambiado su vida durante el último año en el que se ha convertido en una auténtica estrella musical. La artista también aprovecha para revelar secretos sobre el proceso creativo de Sour, desde que comenzara con las primeras maquetas.

En declaraciones a Variety, Olivia ha confesado la tremenda ilusión que le hacía este proyecto: “Tenía muchas ganas de hacer esta película para mis fanáticos, y especialmente para aquellos que tal vez no pudieran venir a mi gira”.

La primera de las dos nuevas canciones de Olivia se escucha en una escena del documental en la que Olivia está en el estudio de grabación junto a su productor y cuenta que ese fue uno de esos días en las que estaba profundamente triste, tal y como denota el título del tema. En la segunda, la cantante saca su lado más country para cambiar de melodía, aunque la canción también tiene ese toque tristón.