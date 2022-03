Billie Eilish, los chicos de BTS y Olivia Rodrigo actuarán en los Grammy

La Academia de Grabación ha confirmado los nombres del primer bloque de artistas que actuarán durante la gala de esta 64 edición.

Estos son los artistas que harán vibrar el escenario el próximo 3 de abril en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas:

Olivia Rodrigo

Billie Eilish

BTS

Brandi Carlile

Lil Nas X

Jack Harlow

Brothers Osborne

¿Qué os parece la lista? Desde luego, se tratan de primerísimas estrellas de la industria musical. Una de las actuaciones que más expectación está generando, claro está, es la de los chicos de BTS. ¿Qué nos tendrán preparados Olivia Rodrigo, Bilie Eilish y Lil Nas X? ¿Cuáles serán las canciones que interpreten?

Además, Olivia Rodrigo y Billie Eilish son dos de las máximas nominadas de la gala, gracias al éxito de TOUR y Happier Than Ever, respectivamente. Justin Bieber, Doja Cat y H.E.R. les siguen de cerca, con ocho nominaciones. Sin embargo, el máximo nominado es el músico Jon Batiste con un total de once. Sus nominaciones abarcan una gran variedad de géneros, incluyendo R&B, jazz y música para cine, entre otros.

¿Pero quién es Jon Batiste?

Se trata de una figura muy conocida en Estados Unidos, que aquí no ha sonado tanto. El músico se llevó un Globo de Oro y un Óscar a la mejor banda sonora por la película Soul y a sus 35 años se encuentra ante una de las grandes oportunidades de su vida.

Su último trabajo, We Are, se ha convertido en un éxito, sobre todo por haberse convertido en el himno del movimiento Black Lives Matter.

Además, Jon Batiste fue el encargado de dirigir la banda del programa The Late Show With Stepehn Colbert y participó en varias actuaciones en partidos del US Open y la NBA.

Esta edición de los Premios Grammy será presentada por el cómico Trevor Noah.