La opinión de la novia de Adrián Lastra sobre su amigo Pablo Castellano

Quienes han seguido el desarrollo de El Desafío se han dado cuenta de la especial conexión que parece unir a Pablo Castellano y Adrián Lastra.

De hecho, se ha podido ver cómo en el programa 9, cuando ambos se enfrentaron en un intenso duelo subidos a unas motocicletas, el actor dedicaba unas cariñosas palabras al influencer. “Yo quiero agradecer a la vida, que me he encontrado un colega en este programa y abiertamente me arrodillo y te digo te quiero”, expresó ante la audiencia.

Pues bien, a pesar de estas muestras de afecto entre los concursantes de El Desafío, Adrián Lastra ha confesado en El Hormiguero que su primera impresión fue totalmente diferente. “Al principio cuando conocí a Pablo dije: Este a mí no me entra”, ha detallado el protagonista de Primos.

En un primer momento, parece que las diferencias de carácter entre ambos apuntaban a que no se llegaría al punto actual. “Había una cosa de energía”, ha explicado, añadiendo el curioso calificativo que le dedicó su novia, Clara Chía, al marido de María Pombo. “Es que es una ameba”, ha recordado con respecto a sus palabras.

“Al principio, si no lo conoces, tiene tanta timidez que cuesta. Pero en dos segundos entras y fijate”, ha argumentado con respecto a quien ahora considera su amigo. “Toda la gente que le conoce dice que tiene un corazón así de grande”, ha apostillado, una cualidad que Pablo Motos ha refrendado por su parte.

Como podemos observar, un comienzo difícil no siempre vaticina malas experiencias.