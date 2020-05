‘Pájaro muerto en lo alto de un plato’, la polémica y criticada propuesta de una concursante en Masterchef

Masterchef es el talent show culinario con más éxito de la televisión española. En sus 8 temporadas los amantes de la cocina han disfrutado con los diferentes concursantes y los elaborados platos que han ido presentando prueba tras prueba.

Pero en el último programa ocurrió algo que marcará la historia del programa, y no precisamente por algo positivo. Desde que Saray entró como concursante de esta edición, sus faltas de respeto hacia el jurado y el resto de sus compañeros han sido constantes. Pero esta vez ha ido un paso más allá tomándole el pelo, no solo al programa, si no a toda la audiencia.

Todo empezó con la primera prueba de la noche, en la que tenían que elaborar un postre. Jordi Cruz, muy molesto con la actitud de la concursante, le entregó el delantal negro, lo que provocó un gran enfado a la concursante.

Por este motivo se negó a realizar la última prueba, en la que a cada concursante se le entregaba una caja con varios productos y alimentos para que elaborasen un plato.

A Saray le tocó una perdiz entera sin desplumar que no quiso cocinar, así que la emplató tal cual sobre una especie de puré y con unos tomates cortados encima del ave. Ante tal esperpento, Pepe Rodríguez le sugirió que no presentara ese plato, pero Saray no le hizo caso.

Cuando Saray presentó su propuesta al jurado, al que llamó "pájaro muerto en lo alto de un plato", la indignación de Jordi Cruz fue en aumento: "Que me faltes al respeto a mí, que lo has hecho, a tus compañeros, que también lo has hecho, al programa, a las miles de personas que se han quedado fuera... Lo que le has hecho a este producto no tiene justificación alguna. Ni se te ocurra abrir la boca", le increpó el cocinero.

A pesar de que Saray intentó justificarse diciendo que "se bloqueó" cuando le entregaron el delantal negro y que ya no quería continuar en el programa, Cruz finalizó este despropósito expulsándola del formato: "Nos hemos equivocado terriblemente contigo. Te agradecería que te quitaras este delantal, que ni el negro te mereces, y cruces esa puerta ahora".