Pamela Anderson se sincera: "Mis tetas tuvieron una carrera, yo simplemente iba en el pack"

Pamela Anderson estrena en breves sus memorias, Con amor, Pamela, y son cada vez más los medios los que tienen acceso a algunos episodios. La actriz ha recordado cuales fueron sus inicios en el cine y ha destacado su papel en la mítica serie Los vigilantes de la playa.

La activista ha reconocido que "no sabía si era buena actriz" porque "no sabía lo que hacía". "El director nos decía: 'Fingid que es real. ¡Acción!'", ha explicado, añadiendo que "si una escena no funcionaba decían 'Más gaviotas' y alguien lanzaba galletas".

De hecho, ha revelado que se daba mucha importancia a que ella apareciera siempre con su bikini rojo: "Siempre digo que fueron mis tetas las que tuvieron una carrera, yo simplemente iba en el pack. Salvo el tinte, las tetas y los zapatos, soy de verdad".

Pamela Anderson // Getty Images

El polémico desnudo de Tim Allen

No ha sido la única confesión que ha hecho. La actriz ha contado la vez en la que Tim Allen, con el que compartió pantalla en Un chapuzas en casa, la serie en la que debutó. En ese momento, ella tenía 23 años y su compañero 37.

Pamela ha hablado sobre esto: "Durante el primer día de rodaje, salí de mi camerino y Tim [Allen] estaba en el pasillo con su bata. Se abrió la bata y me mostró rápidamente el pene– estaba completamente desnudo. Él dijo que era justo porque él ya me había visto desnuda a mí. Ahora estamos en paz. Me reí incómodamente".

El verdadero amor de Pamela Anderson

Además, la actriz también ha desvelado que solamente ha estado enamorada una vez en su vida y fue del rockero Tommy Lee, con el que estuvo casada entre 1994 y 1998. La boda se produjo solo 96 horas después de que se conocieran en una fiesta, pero hubo flechazo y pasaron por el altar.

La protagonista de Los vigilantes de la playa ha echado la vista atrás y ha reconocido: "Mi relación con Tommy puede haber sido la única vez que estuve realmente enamorada".

Tommy Lee y Pamela Anderson // Getty Images

Durante los primeros días de relación, la actriz ha desvelado que solo querían "tener bebés y estar juntos para siempre".

En 1995, se casaron en una playa de Cancún a la que ella fue en bikini y él en pantalones cortos, lo que generó mucha controversia y portadas de revistas. Ella ha reflexionado sobre este enlace y ha recordado que "se divirtieron" y "la única regla es que no había reglas".

Para esperar a conocer la historia completa, habrá que ver el documental y leerse sus memorias.