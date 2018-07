Peligro, acción y sexo: protagonistas del tráiler de 'Cincuenta Sombras Liberadas'

Después del éxito cosechado por Cincuenta Sombras de Grey y Cincuenta Sombras más Oscuras, llega la tercera y última entrega de la saga: Cincuenta Sombras Liberadas. Jamie Dornan será el seductor y multimillonario Christian Grey, y Dakota Johnson asumirá el papel de la frágil Anastasia Steele.

El tráiler nos lleva al emotivo momento en el que Anastasia Steele y Christian Grey se preparan para darse el "sí quiero", pero las cosas no serán tan fáciles como parecen y la pareja tendrá que superar muchos obstáculos.

Como ya viene siendo tradición el sexo, el lujo y los celos vuelven a estar presentes en esta nueva entrega, pero son las secuencias de acción las que adquieren especial protagonismo.

Partiendo del punto donde quedó la historia en Cincuenta Sombras Más Oscuras, este nuevo avance muestra lo que sucede cuando la vida de Anastasia se ve amenazada por su ex jefe. Algo que no sorprenderá en absoluto a los que ya vieron el primer adelanto, donde Ana era amenazada con un cuchillo por un hombre desconocido y a Christian apuntando con un arma a una de sus ex amantes.

El mundo de amor y pasión de la pareja se verá amenazado por diferentes agentes, pero tendremos que esperar hasta el 14 de febrero para ver cómo luchan por salvarlo.

¿Seguirá el público enganchado a esta historia de amor?