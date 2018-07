Pilar Rubio muestra por primera vez la cara de su tercer hijo

Dos meses después de dar a luz al pequeño Alejandro, Pilar Rubio se ha reincorporado a El Hormiguero para seguir enseñándonos trucos y curiosidades para hacer más fácil el día a día a los padres y madres.

Pilar apareció tan guapa como de costumbre y quiso aclarar algo que le habían preguntado varias personas, si se había operado: "La gente me dice, ¿qué haces, te operas?’ No, no me opero, no duermo. ¡Intentad dormir tres horas al día, a ver qué pasa! ¡Te consume!".

Además, tenía guardada una sorpresa muy especial: ¡Nos enseñó por primera vez la carita del pequeño Alejandro!

Pilar Rubio muestra por primera vez la carita de su hijo Alejandro / El Hormiguero

¡Aunque no todo es color de rosa! Sus hermanos no acaban de ver con buenos ojos la llegada del pequeño a la familia. Pilar asegura que tienen celos pero que poco a poco "van aceptándolo".