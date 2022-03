Pilar Rubio, rota y entre lágrimas tras el fallo garrafal de El Monaguillo en 'El Desafío'

Pilar Rubio ha sido la gran sorpresa de esta nueva temporada de El Desafío. La presentadora de televisión, que lleva años siendo protagonista de algunos de los retos más impresionantes de El Hormiguero (en los que está basado el programa), se ha sumado a esta entrega como jueza tras la marcha de Tamara Falcó y lo está viviendo al máximo.

La mujer de Sergio Ramos sabe lo que es vivir en su propia piel la emoción de cada una de estas pruebas y también el desconsuelo cuando no consigues vencer los límites del reto. Es por ello que el fracaso de su amigo Sergio Fernández, 'El Monaguillo', ha hecho que se derrumbe por completo en su paso por el tercer programa de El Desafío.

La presentadora se ha mostrado ahora más vulnerable que nunca tras ver a su compañero totalmente desconsolado tras fallar su prueba, que consistía en poner los diez palos en equilibrio, cuando ya tenía colocados nueve de ellos. "Estaba en el último palo. No sabéis la semana que he pasado. Estoy muy nervioso. Ya no dependía de mí, la maquinaria ya no funcionaba", ha confesado el humorista, que no ha podido evitar las lágrimas.

Muchos son los compañeros que se han acercado a consolar a El Monaguillo que, todavía destrozado, se enfrentaba la valoración del jurado, que ha tenido en cuenta la dificultad de la prueba y ha empatizado mucho con la reacción del cómico. "Ha sido el mejor número de la noche. La empatía que produce el que lo da todo y aún así fracasa es insuperable, pero la vida es así a veces", le recordaba Santiago Segura.

Pilar Rubio, con el corazón absolutamente partido al ver a su amigo derrotado, se ha sumado a él en el llanto, recordando que ella misma sabe lo que es experimentar este fracaso: "¿Sabes lo que pasa? Es una prueba muy objetiva, o sale o no sale. Cuando sale es apoteósica, es deslumbrante y es muy bonita, pero cuando no sale es un descalabro total".

"Y es una pena, porque sabemos lo que te has esforzado, pero hay veces, y yo lo vivo en mi persona, que por mucho que te esfuerces no sale", ha recordado la presentadora, que le ha pedido a su compañero que se vaya contento a casa a pesar del fracaso.