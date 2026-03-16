Las actuaciones musicales de los Premios Oscar 2026: así han sonado 'I Lied to You' y 'Golden'

Como novedad, los Premios Oscar 2026 solo han incluido dos actuaciones. Este año, la Academia de Hollywood quería reducir la duración de la gala, y lo ha hecho recortando la presencia de la música en directo.

Aunque lo normal es que las cinco nominadas a Mejor canción original suenen sobre el escenario, esta vez el público solo ha podido escuchar dos: I Lied to You, de la película Los pecadores (Sinners), y Golden, de la animada Las guerreras K-pop. Se han quedado fuera Dear Me, de Diane Warren: Relentless; Sweet Dreams, de Viva Verdi!, y Train Dreams, de Sueños de trenes.

'Golden', de 'Las guerreras K-pop'

Las cantantes EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami han llevado la música k-pop a la gala de los Premios Oscar 2026. Las tres forman el grupo ficticio HUNTR/X, de la película Las guerreras K-pop, con el que están recorriendo el mundo entero gracias al éxito global de este himno sobre la superación personal.

Las tres artistas se han subido al escenario ante una escenografía eminentemente naranja. De hecho, estrellas del público como Emma Stone o Leonardo DiCaprio han alzado luces de este color para participar en la ambientación.

Tras la actuación, Golden ha hecho historia al convertirse en la primera composición de k-pop en ganar el Oscar a Mejor canción original. "Muchos se reían de mí, pero aquí estamos", ha dicho la compositora EJAE. "Esta canción habla de la resiliencia. Estoy muy agradecida".

'I Lied to You', de 'Los pecadores'

I Lied to You, tema de Los pecadores, ha sonado con fuerza sobre el escenario de la gala. Esta actuación musical ha recreado una escena de la película y ha estado a cargo de los músicos estadounidenses Miles Caton y Raphael Saadiq.

Junto a ellos, también han participado en la actuación un gran electo de músicos y actores, entre ellos Misty Copeland, Eric Gales, Buddy Guy, Brittany Howard, Christone 'Kingfish' Ingram, Jayme Lawson, Li Jun Li, Bobby Rush, Shaboozey y Alice Smith.

Según apunta Variety,I Lied to You suena en una de las escenas más destacada de Los pecadores, "donde Sammie canta la canción en un local de música mientras la tradición de la música negra lo envuelve".