Ganadores de los Premios Oscar 2026, en directo

Timothée Chalamet en la alfombra roja de los Premios Oscar 2026 | David Fisher / Shutterstock / GTRES

Los Premios Oscar 2026 celebran su gran noche durante la madrugada del domingo 15 al lunes 16 de marzo. El evento, considerado el más importante del cine internacional, se celebra en el Dolby Theatre de Los Ángeles (California) con el humorista Conan O'Brien como presentador.

Este año, España opta a dos premios gracias a Sirât, el largometraje de Oliver Laxe que compite a Mejor película internacional y Mejor sonido. Además, las películas más nominadas de los Premios Oscar 2026 son: Los pecadores (que ha superado el récord histórico con 16 menciones), Una batalla tras otra (13), Frankenstein (9), Valor sentimental (9), Marty Supreme (9) y Hamnet (8).

¿Quiénes conseguirán triunfar durante la noche? A continuación, te contamos en directo quién gana cada categoría de los Premios Oscar 2026:

Mejor película (pendiente)

Bugonia

F1: La película

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Una batalla tras otra

El agente secreto

Valor sentimental

Los pecadores

Sueños de trenes

Mejor director (pendiente)

Chloé Zhao, por Hamnet

Josh Safdie, por Marty Supreme

Paul Thomas Anderson, por Una batalla tras otra

Joachim Trier, por Valor sentimental

Ryan Coogler, por Los pecadores

Mejor actriz principal (pendiente)

Jessie Buckley, por Hamnet

Rose Byrne, por Si tuviera piernas te daría una patada

Kate Hudson, por Song Song Blue

Renate Reinsve, por Valor sentimental

Emma Stone, por Bugonia

Mejor actor principal (pendiente)

Timothée Chalamet, por Marty Supreme

Leonardo DiCaprio, por Una batalla tras otra

Ethan Hawke, por Blue Moon

Michael B. Jordan, por Los pecadores

Wagner Moura, por El agente secreto

Mejor actriz de reparto (pendiente)

Elle Fanning, por Valor sentimental

Inga Ibsdotter Lilleaas, por Valor sentimental

Amy Madigan, por Weapons

Wunmi Mosaku, por Los pecadores

Teyana Taylor, por Una batalla tras otra

Mejor actor de reparto (pendiente)

Benicio del Toro, por Una batalla tras de otra

Jacob Elordi, por Frankenstein

Delroy Lindo, por Los pecadores

Sean Penn, por Una batalla tras de otra

Stellan Skarsgard, por Valor sentimental

Mejor casting (pendiente)

Hamnet

Marty Supreme

Una batalla tras otra

El agente secreto

Los pecadores

Mejor película internacional (pendiente)

El agente secreto

Un simple accidente

Sirāt

Valor sentimental

La voz de Hind

Mejor película de animación (pendiente)

Arco

Elio

Las guerreras k-pop

Little Amélie

Zootrópolis 2

Mejor documental (pendiente)

The Alabama Solution

Come See Me In The Good Light

Cutting Through Rocks

Mr. Nobody contra Putin

La vecina perfecta

Mejor montaje (pendiente)

F1: La película

Marty Supreme

Una batalla tras otra

Valor sentimental

Los pecadores

Mejor fotografía (pendiente)

Frankenstein

Marty Supreme

Una batalla tras otra

Los pecadores

Sueños de trenes

Mejor guion original (pendiente)

Blue Moon

Un simple accidente

Marty Supreme

Valor sentimental

Los pecadores

Mejor guion adaptado (pendiente)

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

Una batalla detrás de otra

Sueños de trenes

Mejor sonido (pendiente)

F1: La película

Frankenstein

Una batalla detrás de otra

Los pecadores

Sirāt

Mejor banda sonora (pendiente)

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

Una batalla tras otra

Los pecadores

Mejor canción original (pendiente)

Dear Me , de Diane Warren: Relentless

, de Golden , de Las guerreras k-pop

, de I Lied To You , de Los pecadores

, de Sweet Dreams , de Viva Verdi!

, de Train Dreams, de Sueños de trenes

Mejor diseño de producción (pendiente)

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Una batalla tras otra

Los pecadores

Mejor diseño de vestuario (pendiente)

Avatar: Fuego y ceniza

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Los pecadores

Mejor maquillaje y peluquería (pendiente)

Frankenstein

Kokuho

Los pecadores

The Smashing Machine

La hermanastra fea

Mejores efectos visuales (pendiente)

Avatar: Fuego y ceniza

F1: La película

Jurassic World: El renacer

Laberinto en llamas

Los pecadores

Mejor corto de ficción (pendiente)

Burcher's Stain

A Friend of Dorothy

El drama de época de Jane Austen

The Singers

Dos personas intercambiando saliva

Mejor corto de animación (pendiente)

Butterfly

Forevergreen

The Girl Who Cried Perls

Plan de jubilación

The Three Sisters

Mejor corto documental (pendiente)