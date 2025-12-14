Premios Forqué 2025: lista completa de ganadores y el discurso sobre 'Los domingos'

Alauda Ruiz De Azúa, directora de 'Los domingos', en los Premios Forqué 2025 | A. Pérez Meca / Europa Press

Los Premios Forqué 2025 han dado inicio a la temporada de galardones de cine este sábado 13 de diciembre.

Estos reconocimientos, fundados en 1996 por la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda), han reconocido Los domingos como Mejor largometraje de ficción y Anatomía de un instante como Mejor serie de ficción. Además, la Medalla de Oro de EGEDA ha sido para la productora Emma Lustres.

El discurso de Alauda Ruiz de Azúa

Al recoger su galardón, Alauda Ruiz de Azúa ha explicado por primera vez qué propósito tiene su película, Los domingos: "Explora cómo el adoctrinamiento religioso puede distorsionar tu percepción o tus sentimientos", ha dicho la directora, que también ha querido agradecer la confianza de "los 600.000 espectadores" que han visto la obra en salas de cine.

Además, la cineasta ha puesto en valor su confianza con el público. Ha comentado que Los domingos es una película "respetuosa" que invita al público a sacar "sus propias reflexionas y a pensar por sí mismos o reflexionar con otros". Su objetivo era "honrar el pensamiento crítico y defender la autonomía del espectador frente a dogmas o adoctrinamientos".

Todos los ganadores en los Premios Forqué 2025

Mejor largometraje de ficción

Los domingos - GANADOR

Maspalomas

Sirat

Sorda

Mejor largometraje de animación

Bella

Decorado - GANADOR

El tesoro de barracuda

La luz de Aisha

Mejor largometraje documental

2025. Todos somos Gaza

Eloy de la Iglesia. Adicto al cine

Flores para Antonio - GANADOR

Tardes de Soledad

Mejor cortometraje cinematográfico

Ángulo muerto - GANADOR

El cuento de una noche de verano

Una cabeza en la pared

Mejor interpretación masculina

Alberto San Juan por La cena

Álvaro Cervantes por Sorda

José Ramón Soroiz por Maspalomas - GANADOR

Mario Casas por Muy lejos

Mejor interpretación femenina

Ángela Cervantes por La ruina

Miriam Garlo por Sorda

Nora Navas por Mi amiga Eva

Patricia López Arnaiz por Los domingos - GANADORA

Mejor película latinoamericana del año

Belén - GANADORA

La misteriosa mirada del Flamenco

La ola

Papeles

Premio a la educación en valores del cine

Enemigos

Los domingos

Maspalomas

Sorda - GANADORA

Mejor serie de ficción

Anatomía de un instante - GANADORA

Animal

Poquita fe (Temporada 2)

(Temporada 2) Pubertat

Mejor interpretación masculina en serie de ficción

Álvaro Morte por Anatomía de un instante

Javier Cámara por Yakarta - GANADOR

Luis Zahera por Animal

Raúl Cimas por Poquita fe (Temporada 2)

Mejor interpretación femenina en serie de ficción