Premios Forqué 2025: lista completa de ganadores y el discurso sobre 'Los domingos'
Los Premios Forqué 2025, otorgados por los productores de la industria audiovisual, han inaugurado este sábado 13 de diciembre la temporada de premios cinematográficos.
Estos reconocimientos, fundados en 1996 por la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda), han reconocido Los domingos como Mejor largometraje de ficción y Anatomía de un instante como Mejor serie de ficción. Además, la Medalla de Oro de EGEDA ha sido para la productora Emma Lustres.
El discurso de Alauda Ruiz de Azúa
Al recoger su galardón, Alauda Ruiz de Azúa ha explicado por primera vez qué propósito tiene su película, Los domingos: "Explora cómo el adoctrinamiento religioso puede distorsionar tu percepción o tus sentimientos", ha dicho la directora, que también ha querido agradecer la confianza de "los 600.000 espectadores" que han visto la obra en salas de cine.
Además, la cineasta ha puesto en valor su confianza con el público. Ha comentado que Los domingos es una película "respetuosa" que invita al público a sacar "sus propias reflexionas y a pensar por sí mismos o reflexionar con otros". Su objetivo era "honrar el pensamiento crítico y defender la autonomía del espectador frente a dogmas o adoctrinamientos".
Todos los ganadores en los Premios Forqué 2025
Mejor largometraje de ficción
- Los domingos - GANADOR
- Maspalomas
- Sirat
- Sorda
Mejor largometraje de animación
- Bella
- Decorado - GANADOR
- El tesoro de barracuda
- La luz de Aisha
Mejor largometraje documental
- 2025. Todos somos Gaza
- Eloy de la Iglesia. Adicto al cine
- Flores para Antonio - GANADOR
- Tardes de Soledad
Mejor cortometraje cinematográfico
- Ángulo muerto - GANADOR
- El cuento de una noche de verano
- Una cabeza en la pared
Mejor interpretación masculina
- Alberto San Juan por La cena
- Álvaro Cervantes por Sorda
- José Ramón Soroiz por Maspalomas - GANADOR
- Mario Casas por Muy lejos
Mejor interpretación femenina
- Ángela Cervantes por La ruina
- Miriam Garlo por Sorda
- Nora Navas por Mi amiga Eva
- Patricia López Arnaiz por Los domingos - GANADORA
Mejor película latinoamericana del año
- Belén - GANADORA
- La misteriosa mirada del Flamenco
- La ola
- Papeles
Premio a la educación en valores del cine
- Enemigos
- Los domingos
- Maspalomas
- Sorda - GANADORA
Mejor serie de ficción
- Anatomía de un instante - GANADORA
- Animal
- Poquita fe (Temporada 2)
- Pubertat
Mejor interpretación masculina en serie de ficción
- Álvaro Morte por Anatomía de un instante
- Javier Cámara por Yakarta - GANADOR
- Luis Zahera por Animal
- Raúl Cimas por Poquita fe (Temporada 2)
Mejor interpretación femenina en serie de ficción
- Candela Peña por Furia
- Carolina Yuste por La canción
- Esperanza Pedreño por Poquita fe (Temporada 2) - GANADORA
- Ingrid García-Jonsson por Superstar