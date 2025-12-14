El emotivo discurso de Alba Flores en los Premios Forqué 2025: "Es un proyecto familiar"

Flores para Antonio es más que un documental sobre una de las figuras más emblemáticas de la música española; también es una película sobre la aceptación de la muerte por parte de una hija con muchas preguntas. Quizás, por eso, ha conseguido el premio Forqué a Mejor largometraje documental.

Este sábado 13 de diciembre, Alba Flores ha recogido este reconocimiento, donde su película se ha impuesto a los filmes 2025. Todos somos Gaza, Eloy de la Iglesia. Adicto al cine y Tardes de Soledad. Durante su discurso, la actriz ha agradecido el apoyo de sus productores con unas emotivas palabras.

"Papá...", ha empezado diciendo. Justo ahí, ha invitado a subir al escenario a su prima Elena Furiase, aunque finalmente se ha quedado en su butaca. "Lo primero que quiero decir es que sí, todos somos Gaza. Es lo primero que tengo que decir, en algún lugar hay que hacer una mención a esto", ha comentado. "Y también a los otros nominados, por supuesto".

"Hace falta mucha valentía y mucho buen hacer y mucho cariño para acompañar un proyecto así"

A pesar de solo tener "45 segundos", Alba Flores ha empezado a enumerar los habituales agradecimientos: "Gracias a mi familia, gracias a Isaki y a Elena [directores], por supuesto... Esta vez, me gustaría hacer una mención especial, porque este es un premio que dan los productores, a mis compañeres profuctores. Hace falta mucha valentía y mucho buen hacer y mucho cariño para acompañar un proyecto así, que es un proyecto familiar que se acaba convirtiendo en una catarsis de una familia y de mí misma".

"Han tenido un respeto por los procesos naturales y por los procesos naturales que es una pasada", ha seguido diciendo. "Gracias Charlie, Clara, Bruna, Sara, Jorge, Cris, Edu... y a mi madre, que también ha estado produciendo. Y a mí misma, que también soy productora. Gracias por meterme en esta familia. Muchas gracias y ¡viva la música!".