Prepara las recetas de 'Friends' con el libro de cocina de tu serie favorita

Este 2020, si la pandemia no lo impide, tendrá lugar el reencuentro de los personajes de Friends en los episodios especiales que prepara HBO Max. Eso sí, no serán nuevos capítulos, sino que los actores protagonistas volverán a verse las caras después de tantos años en unos programas que prometen muchas anécdotas, tomas falsas y secretos del rodaje que hasta ahora no se habían revelado.

Si eres de los que has aprovechado los días de cuarentena para volver a disfrutar de las ocurrencias de Rachel, Joey, Phoebe, Monica, Ross y Chandler... ¡Tenemos una buena noticia para ti! El libro de cocina oficial de la serie sale a la venta el próximo 22 de setiembre e incluye muchas de las recetas que hemos visto en los capítulos de la sitcom: desde las galletas de la abuela de Phoebe a las copiosas cenas de Acción de Gracias de Monica. ¡Hay más de 70 recetas diferentes!

Mónica y el pavo en Friends / Redes

Cabe destacar que Monica Geller era cocinera profesional en la trama y durante la serie cocina multitud de platos y recetas: los bombones que regala a sus vecinos, lasañas para Joey... ¡Incluso monta un catering para funerales!

Como guiño, el libro incluye la receta del poco apetecible Trifle de Rachel. ¡Solo Joey pudo comérselo!

El libro de recetas de Friends / rrss

Las 10 temporadas de 'Friends' están disponibles en Netflix, Amazon Prime y HBO para todos los nostálgicos que quieran volver a disfrutarla. ¡El armadillo navideño os lo recomienda!

