Las primeras palabras de Cristina Pedroche sobre su embarazo: "Están pasando cosas que no controlo"

Cristina Pedroche se ha convertido en una de las personas más importantes del momento por dos motivos: su embarazo y su increíble vestido durante las Campanadas de Antena 3. En su visita habitual a Zapeando, la madrileña ha aprovechado para hacer sutiles referencias a esta nueva etapa de su vida como futura mamá.

Mientras respondía preguntas sobre el look que escogió para despedir 2022, ha revelado las dificultades que tuvo debido a "los cambios" que le están pasando en el cuerpo. "Estoy adaptándome a mi nuevo cuerpo y a los cambios que van a venir, no sabía si estaba bien colocada la paloma. Ahora mismo tengo cosas que no controlo", ha destacado.

"Están pasando cosas dentro de mí que no controlo", ha recordado Pedroche entre risas.

El anuncio de Cristina Pedroche sobre su embarazo

Hace pocos días, Cristina y Dabiz Muñoz confirmaron en Instagram que la noticia sobre su embarazo era cierta, aunque lamentaron no haber podido ser ellos quien lo revelaran. "No hemos podido elegir ni cuando ni como dábamos la noticia. No han sido nuestros tiempos ni nuestras formas y eso nos ha puesto muy tristes. Hay líneas rojas que nunca se deberían cruzar", subió la colaboradora.

De hecho, justificó el enfado que tienen: "Porque había mucha gente importante para nosotros, gente de nuestra familia que no sabía nada, además de que todavía no era seguro decirlo. Ni nos llamaron para confirmar o desmentir".

A pesar de todo, la madrileña reveló que están muy contentos con esta noticia: "Aún así estamos ante el viaje más apasionante que vamos a vivir y por supuesto lo queríamos compartir con todos vosotros, como siempre, por aquí. Nada de exclusivas, nada de trabajo. Esto es solo personal. Lo más personal e íntimo que tenemos".

"No conocemos mayor felicidad que la que nos da este bebé que se está cocinando a fuego lento para ser nuestro mejor guiso", terminaron diciendo.

Ahora, empieza una nueva etapa en la vida de Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz, así que deberán estar preparados para lo que viene.